Како је настала легендарна сцена борбе Бруса Лија и Чака Нориса у римском Колосеуму

Аутор:АТВ
23.03.2026
09:32
Чак Норис је у филмовима имао велики број сцена борби, а свакако највећа је она у остварењу "На змајевом путу" (("The Way of Dragon") из 1972. године, гдје му је противник био нико други до легендарни Брус Ли.
У питању је она чувена у римском Колосеуму, о којој се већ деценијама прича.
Чак Норис је својевремено гостујући у емисији водитеља Конана О'Брајена објаснио како је та историјска сцена настала.
Водитељ Конан О'Брајен: Био си у... сјајним филмовима, "На змајевом путу" (Way of the Dragon). Ово је веома, веома позната сцена борбе.
Чак Норис: Вјежбао сам са Брус Лијем и вјежбали смо три године. Затим је он отишао у Хонг Конг да настави своју филмску каријеру, снимио је пар филмова који су били веома успјешни. Онда ме је позвао и рекао: „Знаш, желим да снимим филм са сценом борбе коју ће сви памтити, зове се 'Повратак змаја' (Return of the Dragon)“. Питао је: „Хоћеш ли доћи и одрадити сцену борбе са мном?“
Чак Норис: Рекао сам: „Па, морам ли да изгубим?“ Рекао је: „Да, мораш да изгубиш.“
Чак Норис: Рекао сам: „У реду“ и отишао сам тамо. Видио сам његова прва два филма и рекао сам му: „Знаш, ти момци са којима се бориш немају никакве шансе, чак те и не дотакну.“ А он је рекао: „Не, не, направићемо да ово буде равноправна борба (попут клацкалице)“. И тако смо направили борбу у којој смо размјењивали ударце, а он ме је поштовао због моје вјештине као свјетског шампиона.
Водитељ Конан О'Брајен: Да ли сте се икада вас двојица заиста потукли у правој ситуацији?
Чак Норис: Не, ја сам био професионални борац. Брус је био веома, веома добар, али се никада није борио у рингу, пренио је Телеграф.рс.
