Како је настала легендарна сцена борбе Бруса Лија и Чака Нориса у римском Колосеуму

АТВ

23.03.2026

09:32

Чак Норис
Фото: Таnjug/AP Photo/Larry Papke, File

Чак Норис је у филмовима имао велики број сцена борби, а свакако највећа је она у остварењу "На змајевом путу" (("The Way of Dragon") из 1972. године, гдје му је противник био нико други до легендарни Брус Ли.

У питању је она чувена у римском Колосеуму, о којој се већ деценијама прича.

Чак Норис је својевремено гостујући у емисији водитеља Конана О'Брајена објаснио како је та историјска сцена настала.

Водитељ Конан О'Брајен: Био си у... сјајним филмовима, "На змајевом путу" (Way of the Dragon). Ово је веома, веома позната сцена борбе.

Чак Норис: Вјежбао сам са Брус Лијем и вјежбали смо три године. Затим је он отишао у Хонг Конг да настави своју филмску каријеру, снимио је пар филмова који су били веома успјешни. Онда ме је позвао и рекао: „Знаш, желим да снимим филм са сценом борбе коју ће сви памтити, зове се 'Повратак змаја' (Return of the Dragon)“. Питао је: „Хоћеш ли доћи и одрадити сцену борбе са мном?“

Чак Норис: Рекао сам: „Па, морам ли да изгубим?“ Рекао је: „Да, мораш да изгубиш.“

Чак Норис: Рекао сам: „У реду“ и отишао сам тамо. Видио сам његова прва два филма и рекао сам му: „Знаш, ти момци са којима се бориш немају никакве шансе, чак те и не дотакну.“ А он је рекао: „Не, не, направићемо да ово буде равноправна борба (попут клацкалице)“. И тако смо направили борбу у којој смо размјењивали ударце, а он ме је поштовао због моје вјештине као свјетског шампиона.

Водитељ Конан О'Брајен: Да ли сте се икада вас двојица заиста потукли у правој ситуацији?

Чак Норис: Не, ја сам био професионални борац. Брус је био веома, веома добар, али се никада није борио у рингу, пренио је Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Умро Чак Норис

film

Прочитајте више

Ухапшен осумњичени за крађу "Брус Лија"

Хроника

Ухапшен осумњичени за крађу "Брус Лија"

2 год

0
Пронађена нестала статуа Брус Лија

Занимљивости

Пронађена нестала статуа Брус Лија

2 год

0
"Брус Ли“ нестао из мостарског парка

Градови и општине

"Брус Ли“ нестао из мостарског парка

2 год

0
Откривено ко је мушкарац који је украо кип Брус Лија у Мостару

Хроника

Откривено ко је мушкарац који је украо кип Брус Лија у Мостару

2 год

0

Више из рубрике

Ива Штрљић

Сцена

"Деси се да вам се дијете не догоди" Наша глумица (48) отворено о мајчинству

1 ч

0
Милица Дабовић разријешила све дилеме - тек је почела да зарађује на сајту за одрасле

Сцена

Милица Дабовић разријешила све дилеме - тек је почела да зарађује на сајту за одрасле

2 ч

0
Нападнута Зорана Павић: Пјевачица о великом стресу који је претрпјела на паркингу "Жене треба да носе спреј"

Сцена

Нападнута Зорана Павић: Пјевачица о великом стресу који је претрпјела на паркингу "Жене треба да носе спреј"

15 ч

0
Сања Кужет открила да ли се враћа у "Звезде Гранда"

Сцена

Сања Кужет открила да ли се враћа у "Звезде Гранда"

17 ч

0
10

35

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

10

32

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

10

23

Здравко Чолић саслушан у тужилаштву

10

19

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

10

16

НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

