Нападнута Зорана Павић: Пјевачица о великом стресу који је претрпјела на паркингу "Жене треба да носе спреј"

Аутор:АТВ
22.03.2026
18:37
Коментари:0
Пјевачица Зорана Павић недавно се сусрела са врло непријатном ситуацијом.
Наиме, њу је недавно напао један пролазник на паркингу а до сада о томе није причала да не би привлачила пажњу. Ипак, осјетивши моралну обавезу да подијели то и упозори жене, пјевачица је отворила душу те испричала шта јој се десило.
Пјевачица је открила и да јој је близак пријатељ препоручио заштитни спреј.
- Испричала сам не да привучем пажњу, то је била тема интервјуа. Хтјела сам да будем корисна људима, да врло поведу рачуна. Друг ми је предложио један спреј, нарочито ми жене да га имамо, не може да повреди нападача, али може да га осујети да уради нешто недолично.
- Било је непријатно. Нисам њањава, не пренемажемн се. Вратила сам се са пута, имали представу, дођемо комбијем, па свако у свој ауто и дођемо кући. Имам своје паркинг мјесто, он је куцао, отворила сам, отворила прозор и он је рекао да га одвезем 500 метара. Ја му кажем: "Па, прошетаћете", а онда је он почео да удара у ауто. Ја сам сирену, почела су да се пале свјетла, свуда има камера. Да сам ја изашла, да ме је ударио у главу, шта ту онда више значе камере ако те неко направи на инвалида или повреди, покраде?
Сцена
"Нека му је на част!" Зорана оштро о Тонију Цетинском
Догодила ми се ситуација да сам изашла из аута, била сам у штиклама. Док сам закључавала таквом брзином је прошао да ми је скину торбу са рамена. Ту ми се налазило нешто што није моје, нешто за сестру. Тада сам вјероватно глупо викнула:"Полиција", али је то допринело томе да момци који су били на аутобуској станици дотрче, они су га стигли... - причала је Зорана у емисији "Премијера - Викенд специјал"
Подсјетимо, пјевачица Зорана Павић открила је да је била жртва уцјене због наводних лажних фотографија које су кружиле интернетом. Пјевачица каже да слике нису њене те да је све пријавила полицији.
Поред тога, осврнула се на изазове са почетка каријере, укључујући притиске моћних људи и подршку коју је добијала од пријатеља.
Имала сам ситуације гдје су ми слали неке фотографије и уцјењивали ме, да су то моје наге груди и да ће то пустити у јавност. Ја сам им само одговарала да су моје груди боље, то су све лажне фотографије биле и ја сам и пријављивала те случајеве полицији - рекла је певачица, па је додала:
- Мислим да моје фотографије никада нису биле вулгарне, мада и немам ништа против жена које се у то и упусте, свака част кад о томе причаш јавно. Никад не реци никад, зато сам ја и обазрива.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 мј0
Кошарка
3 мј0
Сцена
1 год0
Сцена
4 год0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму