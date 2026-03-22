Ана и Рале се иселили из куће! Комшије откриле: "Вила није у њиховом власништву", ево гдје сад живе

22.03.2026
15:41
Након турбулентног периода испуњеног скандалима, свађама и помирењима, Ана Николић и Горан Ратковић Рале поново су у центру пажње јавности.
Иако се чинило да су пронашли мир далеко од градске буке, њихова свакодневица доживјела је нагли преокрет.
Наиме, пар је донио важну животну одлуку и напустио вилу на Авали у којој су боравили више од годину дана.
Како наводе извори из њиховог окружења, некретнина није била у њиховом власништву, већ су је изнајмљивали, због чега су крајем прошле године одлучили да раскину закуп и врате се у град.
Ова кућа раније је доспела у фокус јавности због бурног инцидента, када је пјевачица пријавила партнера за насиље, док је он тврдио да је она оштетила део инвентара. Упркос свему, њихов однос је опстао, али су околности утицале на нову промиену.
Љубавни пар је љето претходне године провео у овој вили, која у оквиру имања има базен и огромну терасу, а налази се на таквој локацији да им је приватност била строго загарантована.
Према ријечима комшија, исјељење је протекло без проблема, а у вилу су се убрзо уселили нови станари, који чак разматрају и њену куповину.
- Ана и Рале су се у децембру иселили. Вила није била у Ралетовом власништву, изнајмљивали су је више од годину дана. Крајем прошле године, отказали су закуп и изнели су све своје ствари - открио је један од комшија за медије и додао:
- Није било никаквих проблема, ни са њима, ни са комшијама приликом исељења. Вјероватно им током зиме ова локација просто не одговара. У кућу су се убрзо уселили нови станари који размишљају и да је купе. Њихов аутомобил је свакодневно у дворишту, а променили су чак и поштанско сандуче - рекао је комшија за Блиц
Разлог напуштања ове луксузне оазе, између осталог, лежи и у здравственом стању Горана Ратковића Ралета. Након што су му дијагностиковани срчани проблеми, било је неопходно да буде ближе медицинским установама, што је убрзало њихову одлуку.
Тренутно, Ана и Рале живе на двије адресе. Док се њен стан на Вождовцу реновира, пјевачица са ћерком Таром борави у једном београдском хотелу, док се Рале вратио у свој стан на Врачару. Познато је и да га ускоро очекује операција, а Ана му у том периоду пружа пуну подршку.
