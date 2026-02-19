Ана Николић преселила у хотел: Шта је са станом од 500.000 евра?

Извор:
Курир
19.02.2026
09:41
Ана Николић преселила је у хотел, сазнају медији.
Пјевачица је ријешила да реновира луксузан стан на Вождовцу у ком живи са ћеркицом.
Наиме, Ана Николић је решила да мало промени простор у ком живи са насљедницом, па је тако због радова одлучила да пресели - ни мање ни више него у хотел.
- Ана је напрасно одлучила да жели да реновира стан, отишла је у хотел гдје ће боравити неко вријеме све док радови у њеном стану трају. Она је све лијепо замислила како шта жели да изгледа, препустила је све радницима и нада се да ће све бити завршено у што краћем року - наводи извор медија.
Наиме, Ана Николић са ћеркицом Таром живи у луксузном стану у Београду од 500.000 евра, који је уређен по њиховој мјери.
У њеном дому доминирају свијетли тонови: бела, розе и крем боја. Ана у дневном боравку има камин, а ту често проводи вријеме - како за уживање, тако и за тренирање.
Са обје стране смјештене су уградне полице, на којима су своје мјесто нашле бројне књиге, али и занимљиви украсни детаљи.
Дуж гардеробера постављеног у ходнику уграђено је огромно огледало на ком се Ана најчешће слика за свој Инстаграм профил.
