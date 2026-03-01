Logo
Large banner

Ана Николић: Увијек сам имала кеца из владања

01.03.2026

13:52

Коментари:

0
Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Пјевачица Ана Николић недавно је говорила о свом д‌јетињству и одрастању, те је признала да је била врцави д‌јевојчурак, али да је одувијек у себи носила и нешто традиционално.

Николићева је једном приликом признала да је бјежала са часова, али да никад није радила оно што је већина њених вршњака.

Лавина бенд

Култура

Право изненађење: Србија "скочила" на кладионицама за Евровизију 2026

"Кад сам била клинка нисам била свјесна свега тога колико сам несташна, али сам била одличан ђак све петице, али један кец из владања увијек. Никад нисам пушила траву, али сам се тукла и правила циркус, бјежала сам са часова и била ту главни организатор. Мој живот је сам по себи контроверзан", признала је пјевачица и додала:

"Са једне стране сам традиционална, а са друге стране некако се трудим да идем у корак са временом, али ми некад теже иде", рекла је Ана, преноси Пинк.

Подијели:

Тагови :

Ана Николић

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бенд Лавина представник Србије на Евровизији 2026. године

Сцена

Ово је дjевојка фронтмена бенда Лавина

6 ч

0
Група Лавина представља Србију на Евровизији 2026.

Сцена

Група Лавина представљаће Србију на Евровизији

8 ч

0
Кћерка Саше Поповића добила коверту - због садржаја се сломила

Сцена

Кћерка Саше Поповића добила коверту - због садржаја се сломила

1 д

0
Аца Амадеус

Сцена

Испливала документација: Аца Амадеус 7 пута добио забрану приласка жени и кћерки

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

16

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

16

13

Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

16

12

Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

16

06

Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

15

57

ИДФ процјењује да Иран има око 2.500 балистичких ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner