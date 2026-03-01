Ана Николић: Увијек сам имала кеца из владања

01.03.2026
13:52
Коментари:0
Пјевачица Ана Николић недавно је говорила о свом дјетињству и одрастању, те је признала да је била врцави дјевојчурак, али да је одувијек у себи носила и нешто традиционално.
Николићева је једном приликом признала да је бјежала са часова, али да никад није радила оно што је већина њених вршњака.
Култура
Право изненађење: Србија "скочила" на кладионицама за Евровизију 2026
"Кад сам била клинка нисам била свјесна свега тога колико сам несташна, али сам била одличан ђак све петице, али један кец из владања увијек. Никад нисам пушила траву, али сам се тукла и правила циркус, бјежала сам са часова и била ту главни организатор. Мој живот је сам по себи контроверзан", признала је пјевачица и додала:
"Са једне стране сам традиционална, а са друге стране некако се трудим да идем у корак са временом, али ми некад теже иде", рекла је Ана, преноси Пинк.
Најновије
Најчитаније
16
16
16
13
16
12
16
06
15
57
Тренутно на програму