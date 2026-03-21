Боље од министарске плате: Познато колико је Мирјана Пајковић већ зарадила на платформи Онлифанс

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Мирјана Пајковић, бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Црне Горе, недавно је покренула профил на платформи Онлифанс.

Према доступним информацијама, Пајковић је за само мјесец дана зарадила око 8.500 евра.

На њеном профилу се у кратком року окупило око 1.700 претплатника, а тај број је, према процјенама, свакодневно растао за неколико стотина нових корисника.

С обзиром на то да мјесечна претплата износи пет еура, јасно је како је релативно брзо остварила значајан приход.

Основно државно тужилаштво у Подгорици формирало је предмет поводом саслушања бивше државне службенице Мирјане Пајковић. Из тужилаштва су навели да је предмет отворен с циљем утврђивања евентуалног постојања елемената кривичног д‌јела које се гони по службеној дужности.

У јавности објављени експлицитни снимци, а на једном од њих се, према наводима медија, појављују Пајковић и Никола Дрецун, који је у бјекству. Дрецун се терети за убиства и рањавања на Цетињу из јуна 2024. године, те се за њим трага Интерпол. Пајковић је, како су пренијели медији, на саслушању негирала било какав контакт с одбјеглим осумњиченим.

Иако је пажњу првобитно привукла због контроверзних снимака, Пајковић сада покушава капитализовати популарност кроз онлајн ангажман. Занимљиво је и да је најавила повратак у јавни живот кроз политику, уз план оснивања нове странке под називом 'Европски корак слободе'.

