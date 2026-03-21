Регионални медији пишу о водитељки из БиХ: Опчињени изгледом младе Норе

21.03.2026

Регионални медији пишу о водитељки из БиХ: Опчињени изгледом младе Норе
Фото: Printscreen/TikTok

Млада водитељка из Босне и Херцеговине Нора Шахинпашић освојила је публику својим наступом, али и енергијом и изгледом.

Права је ТВ звијезда, а због физичког изгледа многи је пореде са Адријаном Лимом.

Лијепа и амбициозна двадесетчетворогодишња прогнозерка времена брзо је освојила симпатије гледалаца и унијела свјежину на телевизијске екране. Својим природним наступом и аутентичношћу успјела је да временску прогнозу приближи широј публици и учини је дијелом свакодневице.

Њен телевизијски пут није случајан. Како пише портал нет.хр, новинарство јој је, на неки начин, у генима – отац Мимо Шахинпашић дугогодишњи је новинар на ОБН телевизији, док је мајка Дајана Шахинпашић такође радила у истој кући као водитељка емисије „Лото“.

Поред телевизијске каријере, Нора студира међународно право и успјешно балансира између обавеза.

– Моје интересовање за телевизију постоји од малих ногу, али све је озбиљно почело непосредно прије прве године факултета. Искрено, био је то велики шок јер сам тада још била дијете. Међутим, то искуство ме је брзо сазрело и много ме обликовало, и професионално и лично – рекла је Нора.

Нора Шахинпашић
Нора Шахинпашић

Говорећи о подршци родитеља, истакла је да су поносни, али и реални критичари.

– Наравно да су поносни, али више „навијају“ за мој Правни факултет. Када су у питању емисије, увијек дају искрене коментаре – и када је нешто добро, и када има простора за поправке. То ми много значи јер долази од људи са великим искуством.

Иако јој није лако да усклади студије и посао, каже да ужива у динамичном начину живота.

– Посебно сада, када сам на завршној години, није једноставно, али волим када су ми дани испуњени обавезама.

Нора Шахинпашић

Честа поређења са познатом манекенком Адријаном Лимом не сметају јој.

– Увијек је лијепо чути тако нешто. Пратим је од малих ногу и сматрам је једном од најљепших жена на свијету, тако да је посебан осјећај када вас неко упореди с њом – навела је.

Када је ријеч о будућности, Нора истиче да је отворена за различите правце.

– Тренутно сам фокусирана на завршетак факултета и посао, али и право и телевизија су области које ме занимају. Видјећемо куда ће ме пут одвести.

Crna Gora more

Регион

Љетовање у Црној Гори све скупље: Ко не резервише сад, плаћа дупло

Активна је и на друштвеним мрежама, гдје дијели тренутке из приватног живота, укључујући и фотографије са дечком.

– Објављујем спонтано, када ми се нешто свиди. Ипак, постоје ствари које волим да задржим за себе и блиски круг људи.

О свом партнеру каже да се познају годинама.

– Како смо обоје сазријевали, природно се догодило да се зближимо и од тада смо заједно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (1)
