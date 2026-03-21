Лука Дончић одбија да плаћа алиментацију из једног разлога

21.03.2026
Звијезда Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић наставља правну борбу са својом доскорашњом вјереницом Анамаријом Голтес која се тренутно налази у Словенији са њиховим ћеркама.
Како је пренио "ТМЗ", Лука је поднио правну документацију суду у Лос Анђелесу и тражи да се одбаци захтјев мајке његове дјеце за алиментацију. Разлог је то што нема основа да се овај спор води пред судом у Калифорнији јер се она са ћеркама налази у Словенији.
Како наводи поменути извор, Лука и његова адвокатица Лаура Васер истичу да он није становник Калифорније, као ни њихове кћерке. Словенац је покушавао да убиједи вјереницу да се врати у Лос Анђелес са ћеркама, а пошто је она то одбила, дошло је до раскида вјеридбе.
ТМЗ тврди да је Лука прије него што је Анамарија поднијела документа за алиментацију, он поднио захтев у Словенији још у фебруару и ти документи се односе на старатељство и издржавање дјеце.
Лука Дончић има један од највећих уговора у НБА лиги и наравно да новац није проблем, његове ћерке имају све што им је потребно, али не жели да дозволи Анамарији Голтес да искористи оно што јој не припада.
Лука већ покрива све трошкове за двогодишњу Габријелу и четворомјесечну Оливији и да је подношење захтјева за алиментацију Анамарије у Калифорнији "јасан покушај да искористи великодушне износе издржавања дјетета по којима је Калифорнија добро позната".
Лука се само једном јавно огласио након скандала и вјероватно ће то бити све што ћемо чути од њега.
"Све што радим је за срећу мојих кћерки и увијек ћу се борити да будем са њима и пружим им најбољи могући живот".
(Мондо)
