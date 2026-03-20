Јована Јеремић овог викенда неће водити јутарњи програм: Огласила се мистериозном поруком

20.03.2026

22:21

Јована Јеремић
Фото: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Водитељка Јована Јеремић овог викенда неће водити јутарњи програм на РТВ Пинку.

Она ће за викенд отпутовати у Беч са партнером Милошем Стојановићем Тигром и то због његовог боксерског меча.

Иако је публика навикла да је гледа викендом у јутарњем програму, крај ове недjеље ће у студију програм водити њен колега Предраг Сарапа.

Јована се касно вечерас и огласила тајанственом поруком на Инстаграму и заинтригирала многе.

- Онда је научила нешто важно: Снага није у томе колико носиш, него шта одбијаш да носиш - поделила је Јована Јеремић цитат.

Јована Јеремић о вjеридби са Тигром

Водитељка Јована Јеремић не крије да је срећна у љубави. Доживjела је како каже, разочарења, а данас ужива са партнером - боксером Милошем Стојановићем Тигром.

Јована Јеремић се похвалила на друштвеним мрежама да је од дечка Милоша Стојановића Тигра добила и дијамантски прстен који има јаку симболику, а који ни не скида, чак и када тренира, а у интервјуу је открила детаље романтичног тренутка.

Јована Јеремић постала баба у 35. години

Ја то на пола не разумијем шта то значи. Ја кад ја у везу улазим с проценом да ли ја могу тог човјека да волим или не. Ако не могу да га волим ја сам сама. Значи, ја сам жена која не јури у партнерство. Мени партнер није потребан. Ако неког пустим у свој живот, стварно мора да ми буде много добро и савршено са њим. А с Милошем ми је баш савршено. Он је дечко који је одрастао у Холивуду, 12 година је живио у Америци и тамо завршио школу. Прича боље енглески него српски. Мени је он сада професор, исправља ме: “Ти причаш добро, али можеш много боље, ја ћу то да ти покажем.” И сад сваки дан причамо. И Милош увијек воли да каже за мене ево и сад кад смо били на вечери кад ми је дао прстен: “Нећеш вјеровати, ја сам у животу сједио са великим личностима, његов отац се дружио са Арнолдом Шварценегером и са свим познатим личностима Холивуда. Ти имаш у себи нешто као да си рођена у Холивуду у Америци. Ти си права “Америцан гирл”. Тако изгледаш, тако се понашаш.” И он мене увијек кад изведе он гледа овако мене као у икону и каже: “Ја као да причам са америчком дјевојком из центра Холивуда”.И стварно некако смо се ту пронашли. Има он доста тих америчких гена, иако је пореклом Црногорац - рекла је она између осталог за Блиц.

