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Напетост пред отварање СП-а: Војска на улицама, активиран је план Кукулкан

10.06.2026 19:47

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Напетост пред отварање СП-а: Војска на улицама, активиран је план Кукулкан
Фото: Tanjug/AP/Eduardo Verdugo

Док фудбалски свијет с нестрпљењем ишчекује почетак Свјетског првенства у фудбалу, Мексико се суочава са озбиљним безбједносним изазовима уочи утакмице отварања против Јужноафричке Републике.

Због великих протеста синдиката просвјетних радника и сталне пријетње нарко-картела, власти су покренуле опсежну безбједносну операцију и распоредиле војску на улицама Сиудад де Мексика (Ciudad de Mexico), гдје ће бити одиграна прва утакмица турнира.

Упркос напетој ситуацији, мексичка предсједница Клаудија Шејнбаум покушала је да умири јавност. Посебно је нагласила да навијачи неће имати проблема са доласком на стадион „Астека“, који ће бити домаћин утакмице отварања и свечане церемоније.

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Мексичке власти посљедњих дана активирале су безбједносни план назван „Кукулкан“, према мајанском божанству пернате змије, а у склопу велике операције појачано је присуство војске и полиције у главном граду.

Војници и полицајци распоређени су око најважнијих градских знаменитости, хотела и саобраћајница, а војна возила видљива су и на путу према стадиону „Астека“.

Циљ је да се успостави безбједносни појас шири од километар и по око стадиона како би се спријечио долазак демонстраната и евентуални покушаји ометања утакмице отварања.

(Дневник.хр)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мексико

Јужноафричка Република

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