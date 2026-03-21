Прије годину дана је пребио, а сад је покрао и уништио стан: Тамара јецајући говорила о бившем момку

21.03.2026
15:41
Коментари:0
Тамара Бојанић, поново је нападнута од стране бившег дечка и то у њеном стану, а прије само годину дана када јој је раскрварио цијело лице.
Међутим, Тамара је насиље опростила па јој се након само годину дана десило скоро па исто. Овог пута она није физички нападнута, али је простор у ком живи демолиран.
Старлета је уснимила свог бившег партнера у њеном стану, а уз видео је додала: Узео ми је ГТ, урамио га. Па ми је украо кључеве од карере. Скинуо ми је 3.000 евра са картице, коју ми је украо и мисли да ћемо да се помиримо - био је опис на видео, а након само неколико тренутака објавила је сљедећи видео гдје је показала да јој је стан у хаосу.
Како се чује на снимку, док је снимала ове кадрове, Тамара је све време јецала.
Тамара Бојанић некадашња је тенисерка, а данас зарађује пласирањем фотографија на сајту за одрасле Онлифенс, где добија бизарне захтијеве. Она како се може примјетити радом на поменутом сајту, зарађује за луксузан живот, па је себи обезбједила живот у популарном насељу Београд на води, а позната је и по љубави према луксузним аутомобилима за које има услова да себи купи.
