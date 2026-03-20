Инфлуенсери пребољели Дубаи, ово је нова топ дестинација

20.03.2026
Позната шпанска дестинација Марбеља (Marbella) поново се враћа на врх листе најпожељнијих мјеста за љетовање, посебно међу инфлуенсерима, након што су путовања у Дубаи (Dubai) постала неизвјесна због растућих тензија на Блиском истоку.
Некада неприкосновени центар луксузног туризма за друштвене мреже и познате личности, Дубаи (Dubai) је посљедњих година био први избор за гламурозна путовања. Ипак, тренутна сигурносна ситуација натјерала је многе туристе да поново размотре европске дестинације, а Марбеља (Marbella) се намеће као идеална алтернатива.
Смјештена на обали Коста дел Сол (Costa del Sol), Марбеља (Marbella) је деценијама синоним за луксуз, дуге пјешчане плаже, ексклузивне бич клубове (beach clubove) и ноћни живот. Иако је у једном периоду изгубила дио популарности због конкуренције далеких дестинација, сада доживљава нови процват.
Туристички стручњаци наводе да све више путника бира ближе, сигурније и приступачније опције.
„Људи који су раније бирали Дубаи (Dubai) сада се враћају Европи. Марбеља (Marbella) нуди исти спој луксуза, забаве и плажа, али много ближе“, истичу из туристичког сектора.
Велики допринос популарности Марбеље (Marbelle) имала је британска емисија „Онли веј ис Есекс“ (The Only Way Is Essex – TOWIE), која је ову дестинацију претворила у синоним за гламурозне забаве и луксузни стил живота.
Звијезде попут Џеме Колинс (Gemma Collins), Џејмса Аргента (James Argent) и Џес Рајт (Jess Wright) редовно су боравиле у Марбељи (Marbelli), додатно повећавајући интерес туриста.
Према подацима туристичких платформи, само емитовање епизода из Марбеље (Marbelle) довело је до наглог раста претрага и резервација.
Прије него што су инфлуенсери завладали овом дестинацијом, Марбеља (Marbella) је била уточиште свјетске елите. Током седамдесетих година прошлог вијека, овдје су долазили богаташи, краљевске породице и холивудске звијезде попут Елизабет Тејлор (Elizabeth Taylor) и Џоан Колинс (Joan Collins), наводи Дејли мејл (Daily Mail).
С обзиром на промјене у туристичким трендовима, стручњаци предвиђају да би ова сезона могла бити једна од најуспјешнијих за Марбељу (Marbellu) у посљедњих неколико година.
