Отвор је мали, не може тек тако да упадне: Станари зграде у чијем вентилационом отвору је пронађено тијело открили детаље

Аутор:АТВ
20.03.2026
17:14
Коментари:0
Након стравичног открића на Врачару у Београду, гдје је тијело Стеле Савић за којом се трагало данима, пронађено у вентилационом отвору зграде, станари кажу да су у шоку и да је готово немогуће да је жена упала у отвор, нарочито имајући у виду његове димензије и положај.
Ма какво упадање, то је немогуће! Отвор је мали, одрасла особа ту не може тек тако да пропадне. Неко би морао да види или чује нешто – каже један од станара.
Подсјетимо, Стелин нестанак прије неколико дана пријавио је Кристијан Голубовић, који је рекао да је данима тражио и онда тек одлучио да случај пријави полицији.
Србија
Комшије су такође потврдиле да тијело жене, према свему судећи, није у вентилационом отвору на Врачару ту од скоро.
"Прича се да је ту била више од двије недјеље. Па како је могуће да нико ништа није примијетио, а још мање да је сама ту завршила? Ово је много чудно", наводи станарка из зграде.
Поједини истичу да им цијела ситуација дјелује сумњиво и да очекују да ће истрага дати одговоре.
"Ако је отвор толико мали као што јесте, стварно не видим начин да је могла сама да упадне. Мора да се сама склонила и склупчала некако", каже други комшија.
Бања Лука
Станари додају да их додатно узнемирава чињеница да се све догодило у згради у којој, како тврде, раније није било сличних инцидената.
"Сви смо у шоку. Ово није нормално и надамо се да ће полиција утврдити шта се заиста десило. У овај отвор никад нико није упао", поручују они.
Истрага је у току, а надлежни органи требало би да утврде све околности овог узнемирујућег случаја који је потресао Врачар, пише Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Тренутно на програму