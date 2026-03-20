НИС-у продужена лиценца за рад до 17. априла

- Као што је председник Александрар Вучић наговијестио синоћ, ноћас су стигле добре вијести из САД-а. Продужетак је лиценца за готово мјесец дана је посебно важан у овом тренутку када цијене нафте скачу на берзама из дана у дан. Рафинерија у Панчеву наставља да ради и снабдијевање ће остати поуздано. Грађани не треба да брину, нема потребе за прављењем залиха, имамо довољно нафтних деривата - рекла је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић.

Економија Цијена нафте би могла да пређе 180 долара за барел

Ђедовић Хандановић је истакла да није било несташица на тржишту упркос томе што је више од годину дана отежано пословање НИС-у, као и чињеници да готово 100 дана у Србију није стизала сирова нафта.

- Сада је ситуација додатно компликована због сукоба на Блиском истоку. Свуда у свијету, а посебно у Европи се доноси низ мјера да се одржи стабилно снабдијевање нафтом. И ми смо смањили акцизе за 20 одсто и донијели одлуку да пустимо 40.000 тона евро дизела из резерви, али спроводићемо и друге мјере, како би се снабдијевање одржало стабилним - закључила је министарка рударства и енергетике Србије, преноси Телеграф.рс.