Logo
Large banner

НИС-у продужена лиценца за рад до 17. априла

Аутор:

АТВ

20.03.2026

07:20

Коментари:

0
Фото: АТВ

Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) америчког Министарства финансија продужила је лиценцу за рад Нафтној индустрији Србије до 17. априла 2026. године.

- Као што је председник Александрар Вучић наговијестио синоћ, ноћас су стигле добре вијести из САД-а. Продужетак је лиценца за готово мјесец дана је посебно важан у овом тренутку када цијене нафте скачу на берзама из дана у дан. Рафинерија у Панчеву наставља да ради и снабдијевање ће остати поуздано. Грађани не треба да брину, нема потребе за прављењем залиха, имамо довољно нафтних деривата - рекла је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић.

Ђедовић Хандановић је истакла да није било несташица на тржишту упркос томе што је више од годину дана отежано пословање НИС-у, као и чињеници да готово 100 дана у Србију није стизала сирова нафта.

- Сада је ситуација додатно компликована због сукоба на Блиском истоку. Свуда у свијету, а посебно у Европи се доноси низ мјера да се одржи стабилно снабдијевање нафтом. И ми смо смањили акцизе за 20 одсто и донијели одлуку да пустимо 40.000 тона евро дизела из резерви, али спроводићемо и друге мјере, како би се снабдијевање одржало стабилним - закључила је министарка рударства и енергетике Србије, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Нафтна индустрија Србије

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

34

Јак земљотрес у Грчкој: Тресло се и у Албанији и Сјеверној Македонији

10

34

Словачка зауставила "бензински туризам": Крај повластица које су многи користили

10

30

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

10

23

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

10

21

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner