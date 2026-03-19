Како је ликвидиран Никола Бабић: Малољетник му, с леђа, пуцао у главу

19.03.2026
22:08
Никола Бабић (26) убијен је на Врачару прије тачно десет година.
Њега је, хицем из пиштоља, убио тада малолетни Богољуб С. (16). Бабић је убијен испред зграде у коју је често долазио, у Церској улици код броја 55, а убиство се догодило око 2.30 сати када је дошао до те зграде у којој је, наводно, имао штек стан.
Малољетник му је пришао са леђа, упуцао га у главу, а потом побјегао.
Људи који живе у тој улици чули су пуцањ и одмах позвали Хитну помоћ, која је убрзо дошла, али су љекари могли само да констатују Бабићеву смрт. Убрзо је тај дио града био под опсадом полиције, која је трагала за убицом.
Никола Бабић је раније хапшен због трговине наркотицима, те је прва претпоставка била да се иза тих криминалних радњи крије мотив убиства. Полиција је детаљно испитивала живот убијеног Бабића, посебно обраћајући пажњу на његове "пословне" контакте. Истраживано је с ким се дружио, као и да ли је имао непријатеља.
Код малољетника пронађен пиштољ
Дан након убиства је, у кући на Вождовцу, ухапшен тада 16-годишњи Богољуб С.
Рација интервентне полиције трајала је више сати, али се тинејџер, напослетку, није опирао хапшењу. Он је био ватрени навијач "Партизана", а бавио се и продајом наркотика. Као и Никола Бабић, и Богољуб С. је пријављиван због дроге, али и разбојништава и насилничког понашања.
У стану малољетника пронађен је пиштољ за који није имао дозволу. Он је, након хапшења, признао да је Бабића познавао од раније и да су сарађивали.
Малољетник је полицији признао да је убио Бабића. Он је испричао да је то урадио јер га је "Бабић малтретирао и пријетио му". Како је рекао, те вечери је случајно налетео ба Бабића, који га је кињио, па је због тога извадио пиштољ и пуцао му у главу. У вријеме убиства појавиле су се и информације да је малољетни Богољуб у Бабића пуцао и због дуговања новца за дрогу, као и да је у њега пуцао с леђа.
Богољуб С. је, због убиства Бабића, у јулу 2016. године осуђен на максималну казну коју је тада, као старији малољетник, могао да добије - 10 година малољетничког затвора. Суђење је било затворено за јавност, с обзиром на то да се ради о малољетном лицу.
Тинејџер је током суђења рекао да се покајао због убиства, али, како су тада причали извори медија, "ниједног тренутка није оставио утисак уплашеног дјетета".
(Телеграф)
