Одређен притвор тројици осумњичених за убиство

Аутор:

АТВ

19.03.2026

15:22

Фото: МУП Србије

На предлог Вишег јавног тужилаштва у Чачку, суд је одредио до 30 дана притвора тројици осумњичених да су 15. марта на свиреп и подмукао начин из безобзирне освете убили Н.К. (58) из Чачка.

Притвор је одређен М.М. (46), В.Т. (44) и Ф.П. (41), саопштено је из тог тужилаштва.

Осумњичени су саслушани у тужилаштву, а током саслушања је један од њих два сата износио одбрану, док су остала двојица искористила законско право да не износе одбрану.

Осумњичени се терете за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву.

Сумња се да су они 15. марта у Чачку тупим предметима нанели више повреда по глави и телу Н.К. који је преминуо на лицу мјеста.

(б92)

Čačak

Убиство

