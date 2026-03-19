Одређен притвор тројици осумњичених за убиство

19.03.2026
На предлог Вишег јавног тужилаштва у Чачку, суд је одредио до 30 дана притвора тројици осумњичених да су 15. марта на свиреп и подмукао начин из безобзирне освете убили Н.К. (58) из Чачка.
Притвор је одређен М.М. (46), В.Т. (44) и Ф.П. (41), саопштено је из тог тужилаштва.
Осумњичени су саслушани у тужилаштву, а током саслушања је један од њих два сата износио одбрану, док су остала двојица искористила законско право да не износе одбрану.
Осумњичени се терете за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву.
Сумња се да су они 15. марта у Чачку тупим предметима нанели више повреда по глави и телу Н.К. који је преминуо на лицу мјеста.
(б92)
