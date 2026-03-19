Језива сцена у Лиги шампиона: Фудбалеру реклама откинула пола прста, хитно оперисан

19.03.2026
Сцена каква се ријетко виђа на фудбалским теренима, а која је оставила у шоку све присутне на култном "Енфилду", обиљежила је реванш меч осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја.
Звијезда турског тима, Ноа Ланг, доживио је језиву повреду палца десне руке због које је на носилима и уз помоћ кисеоника изнијет са терена.
Све се догодило у једном, наизглед, потпуно безазленом тренутку. Ланг је изгубио равнотежу и покушао да се ослони на рекламне паное поред терена како би се задржао.
Међутим, у том тренутку се догодило нешто незамисливо – његов палац је упао у прорез између два дијела рекламе, који су се потом, под налетом његовог тијела, склопили попут маказа и буквално му прикљештили и смрскали прст.
Камере су забиљежиле лица фотографа поред терена која су била залеђена од ужаса док су гледали шта се дешава. Холанђанин је одмах пао на траву, превијајући се од болова, док му је рука била потпуно прекривена крвљу.
Након меча, потресне детаље изнио је његов саиграч из репрезентације Низоземске и дефанзивац Ливерпула, Џереми Фримпонг.
— TR71 0001 0004 3533 8704 4855 (@Sansar_Jack) March 19, 2026
"Када сам отишао да провјерим како је Ноа, неколико људи ми је рекло да му је пола прста откинуто. Био је у страшним боловима", изјавио је Фримпонг за низоземске медије.
Тренер Галатасараја, Окан Бурук, потврдио је да је ситуација веома озбиљна:
"У питању је тешка повреда прста. Чекамо вијести из болнице, али је врло вјероватно да ће бити потребна хитна операција", преноси Телеграф.
У сјенци ове језиве повреде остао је сјајан резултат Ливерпула.
"Редси" су доминирали тереном и славили са убједљивих 4:0, чиме су лако надокнадили заостатак из прве утакмице и пласирали се у четвртфинале.
