Милош Јојић и наредне сезоне у ФК Борац

Аутор:

Никола Лучић

19.03.2026

15:06

Коментари:

0
Милош Јојић и наредне сезоне у ФК Борац
Фото: Ustupljena fotografija

Милош Јојић и наредне сезоне носиће дрес фудбалера Борца.

Некадашњи играч Партизана и Борусије Дортмунд један је од кључних фудбалера у шампионском походу бањалучког клуба, а параф на једногодишњи уговор ставио је на свој 34. рођендан.

"Изузетно сам срећан и задовољан што ћу провести још годину дана у Борцу. Већ неколико пута сам помињао да се од првог дана у Бањалуци осјећам као код куће, веома ми лијепо, пријатно и желим да наставимо да радимо како бисмо на крају сезоне остварили своје циљеве", рекао је Јојић.

Борац пред кључни дио сезоне држи све у својим рукама када је у питању борба за титулу у Премијер лиги БиХ. Тренутно имају девет бодова више од првог пратиоца Зрињског.

"Играмо добро, имали смо једну кризу у првом дијелу сезоне из које смо брзо изашли. Направили смо лијепу предност на табели, међутим у игри је још 11 утакмица и 33 бода, тако да ништа није готово. Ништа нисмо направили, треба да будемо чврсто на земљи, да идемо утакмицу по утакмицу и надамо се да ћемо на крају сви заједно да се радујемо", поручио је Јојић.

Милош је позвао и навијаче Борца да буду вјетар у леђа у наредним изазовима. У години када клуб слави 100. рођендан циљеви су највиши.

"Позивам их да дођу, да нас подрже и буду дио историје. Највише бих волио да стадион буде пунији и да се на крају сезоне заједно радујемо", изјавио је Јојић.

