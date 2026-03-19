Милош Јојић и наредне сезоне у ФК Борац

Аутор:Никола Лучић
19.03.2026
15:06
Коментари:0
Милош Јојић и наредне сезоне носиће дрес фудбалера Борца.
Некадашњи играч Партизана и Борусије Дортмунд један је од кључних фудбалера у шампионском походу бањалучког клуба, а параф на једногодишњи уговор ставио је на свој 34. рођендан.
"Изузетно сам срећан и задовољан што ћу провести још годину дана у Борцу. Већ неколико пута сам помињао да се од првог дана у Бањалуци осјећам као код куће, веома ми лијепо, пријатно и желим да наставимо да радимо како бисмо на крају сезоне остварили своје циљеве", рекао је Јојић.
Борац пред кључни дио сезоне држи све у својим рукама када је у питању борба за титулу у Премијер лиги БиХ. Тренутно имају девет бодова више од првог пратиоца Зрињског.
"Играмо добро, имали смо једну кризу у првом дијелу сезоне из које смо брзо изашли. Направили смо лијепу предност на табели, међутим у игри је још 11 утакмица и 33 бода, тако да ништа није готово. Ништа нисмо направили, треба да будемо чврсто на земљи, да идемо утакмицу по утакмицу и надамо се да ћемо на крају сви заједно да се радујемо", поручио је Јојић.
Милош је позвао и навијаче Борца да буду вјетар у леђа у наредним изазовима. У години када клуб слави 100. рођендан циљеви су највиши.
"Позивам их да дођу, да нас подрже и буду дио историје. Највише бих волио да стадион буде пунији и да се на крају сезоне заједно радујемо", изјавио је Јојић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
