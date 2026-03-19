Трагедија: Бивши фудбалер страдао у несрећи

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:28
Коментари:0
Сорин Туфан, некадашњи фудбалер Стеауе из Букурешта, трагично је страдао у поморској несрећи у 57. години.
Туфан је након играчке каријере хљеб зарађивао на мору, а настрадао је у сриједу у луци Мидија, када се тегљач којим је управљао преврнуо и потонуо.
Трагедија је већа јер Туфан кобног дана није ни требало да буде на дужности, већ се на брод се укрцао како би замијенио колегу. Према наводима локалних медија, у једном моменту је дошло до отказивања мотора, након чега се пловило преврнуло.
Хроника
Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност
Иако су спасилачке екипе успеле да извуку Туфана на обалу, покушаји реанимације су били безуспјешни. Ронилачки тимови и даље трагају за преостала четири члана посаде који се воде као нестали.
Сорин Туфан потиче из легендарне фудбалске породице, јер је његов отац Марин Туфан био члан репрезентације Румуније на Свјетском првенству 1970. године.
Хроника
Ивану пререзао гркљан, па бацио тијело у ријеку: Узнемирујући детаљи убиства
Он је рано наговијестио велики таленат, дебитујући за Фарул са само 17 година, да би 1992. године остварио трансфер каријере преласком у редове тадашњег гиганта, Стеауе из Букурешта, преноси Спортињо.
Са црвено-плавима је осетио сласт играња у Лиги шампиона, али је због тешких повреда био принуђен да заврши каријеру у 26. години.
📍Köstence'nin Midia Limanında trajedi: Batan gemide kaybolan 5 denizci arasında Steaua’nın eski futbolcusu Sorin Tufan da yer alıyor.— Romanya Haber (@romanya_haber) March 18, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Економија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Тренутно на програму