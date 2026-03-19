Logo
Large banner

Трагедија: Бивши фудбалер страдао у несрећи

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:28

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Сорин Туфан, некадашњи фудбалер Стеауе из Букурешта, трагично је страдао у поморској несрећи у 57. години.

Туфан је након играчке каријере хљеб зарађивао на мору, а настрадао је у сриједу у луци Мидија, када се тегљач којим је управљао преврнуо и потонуо.

Трагедија је већа јер Туфан кобног дана није ни требало да буде на дужности, већ се на брод се укрцао како би замијенио колегу. Према наводима локалних медија, у једном моменту је дошло до отказивања мотора, након чега се пловило преврнуло.

Иако су спасилачке екипе успеле да извуку Туфана на обалу, покушаји реанимације су били безуспјешни. Ронилачки тимови и даље трагају за преостала четири члана посаде који се воде као нестали.

Сорин Туфан потиче из легендарне фудбалске породице, јер је његов отац Марин Туфан био члан репрезентације Румуније на Свјетском првенству 1970. године.

Он је рано наговијестио велики таленат, дебитујући за Фарул са само 17 година, да би 1992. године остварио трансфер каријере преласком у редове тадашњег гиганта, Стеауе из Букурешта, преноси Спортињо.

Са црвено-плавима је осетио сласт играња у Лиги шампиона, али је због тешких повреда био принуђен да заврши каријеру у 26. години.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

preminuo fudbaler

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

15

23

Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner