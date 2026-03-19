Фудбалери Радника спремни за кључни дио сезоне

Аутор:Никола Лучић
19.03.2026
20:51
Коментари:0
Фудбалери бијељинског Радника са доста оптимизма гледају ка завршници сезоне.
Тим Душка Вранешевића има шест бодова више од прве екипе испод црте у борби за опстанак, а семберци су изборили и пласман у полуфинале Купа БиХ, гдје их очекује двомеч са Зрињским. У преокрету против Лакташа најважнију улогу одиграо је капитен Данило Теодоровић.
Задовољан је и шеф струке бијељинског тима. Радник је има све у својим рукама, али сви су свјесни да још ништа није завршено.
Пуна подршка играчима и стручном штабу стиже и од клупског руководства. Директор Радника Горан Јањић нада се остваривању тренутно најважнијег циља, а то је опстанак у Премијер лиги БиХ.
Радник наредну првенствену утакмицу игра већ у суботу у Бањалуци. Меч против лидера на табели Борца почиње у 18 часова и 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму