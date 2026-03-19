Смањена казна Едину Џеки

19.03.2026
16:28
Шалке је прије неколико дана уложио жалбу на казну Едина Џеке, а спортски суд Фудбалског савеза Њемачке смањио је казну сјајном нападачу са двије утакмице на један лигашки меч.
40-годишњи бх. нападач ће морати платити и 20.000 евра. Оно што радује Мирона Муслића и остале званичнике Шалкеа је чињеница да ће Џеко пропустити само меч против Дармстада, те ће бити у конкуренцији за сусрет против Карлсрухера.
Подсјећања ради, Џеко је добио директан црвени картон против Хановера, али жалба Шалкеа се испоставила успјешном.
