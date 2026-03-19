Logo
Large banner

Пољска подигла мјере безбједности на виши ниво

Извор:

Танјуг

19.03.2026

16:25

Коментари:

0
Пољска застава
Фото: pexels

Пољска је активирала два нова радара у циљу побољшања радарских података и оперативне безбједности, саопштила је Пољска агенција за ваздухопловну навигацију (ПАНСА).

Нови радари су постављени код Катовица, на југу Пољске и секундарни код Пултуска, сјеверно од Варшаве, навела је ПАНСА, преноси Ројтерс.

Активација радара дио је инвестиционог плана вриједног 1,4 милијарде злота (око 320 милиона евра) за период 2024-2029. Технологија нових радара омогућиће прецизнију комуникацију између авиона и контроле ваздушног саобраћаја, рекао је портпарол ПАНСА, додајући да се сви радарски подаци дијеле и са војним јединицама.

"ПАНСА је одговорна за контролу цивилног ваздушног саобраћаја, али такође, развијамо цивилно-војну сарадњу кроз алате који омогућавају флексибилно управљање ваздушним простором у случају потребе за војним операцијама", додао је портпарол.

Посљедњих неколико година Пољска је забележила више инцидената у свом ваздушном простору, укључујући појаву око 20 дронова у септембру за које Варшава криви Русију, као и низ балона из Бјелорусије, за које пољске власти тврде да су коришћени за тестирање НАТО система за детекцију.

Подијели:

Тагови :

Пољска

mjere bezbjednosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велика акција полиције: Претреси на више локација, пронађени дрога, оружје и муниција

Хроника

2 ч

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

БиХ

Додик коментарисао одлуку ЦИК-а о избору фирме за набавку скенера

2 ч

1
Деђански: Поновни покушај из Сарајева да навуку срџбу према Србима

БиХ

2 ч

0
Шок обрт: Власник кафане убио госта, син помогао да сакрију тијело!

Србија

2 ч

0

Више из рубрике

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Република Српска

3 ч

4
Саво Минић

Република Српска

Минић: Гест Бошњака доприноси још сложенијој ситуацији у БиХ

3 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Цвијановић: БиХ - пропала ствар кад је у питању спољна политика

3 ч

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Изјава бошњачких политичара - директан напад на Републику Српску

4 ч

16
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

46

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner