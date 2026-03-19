Пољска подигла мјере безбједности на виши ниво

Пољска је активирала два нова радара у циљу побољшања радарских података и оперативне безбједности, саопштила је Пољска агенција за ваздухопловну навигацију (ПАНСА).
Нови радари су постављени код Катовица, на југу Пољске и секундарни код Пултуска, сјеверно од Варшаве, навела је ПАНСА, преноси Ројтерс.
Активација радара дио је инвестиционог плана вриједног 1,4 милијарде злота (око 320 милиона евра) за период 2024-2029. Технологија нових радара омогућиће прецизнију комуникацију између авиона и контроле ваздушног саобраћаја, рекао је портпарол ПАНСА, додајући да се сви радарски подаци дијеле и са војним јединицама.
"ПАНСА је одговорна за контролу цивилног ваздушног саобраћаја, али такође, развијамо цивилно-војну сарадњу кроз алате који омогућавају флексибилно управљање ваздушним простором у случају потребе за војним операцијама", додао је портпарол.
Посљедњих неколико година Пољска је забележила више инцидената у свом ваздушном простору, укључујући појаву око 20 дронова у септембру за које Варшава криви Русију, као и низ балона из Бјелорусије, за које пољске власти тврде да су коришћени за тестирање НАТО система за детекцију.
