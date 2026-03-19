Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

19.03.2026
15:25
Коментари:2
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је данас, на сједници Владе Републике Српске, информисао Владу о активностима представника Републике Српске у изради Нацрта закона о одузимању и управљању имовином стеченом кривичним дјелом на нивоу Босне и Херцеговине, као и о озбиљним ризицима које предложена рјешења носе по уставне надлежности Републике Српске.
Влада Републике Српске је ову информацију прихватила и потврдила потребу за одлучним и јединственим дјеловањем у циљу заштите Уставом загарантованих надлежности Републике Српске.
Селак је оштро осудио чињеницу да је Министарство правде Босне и Херцеговине, без постигнутог консензуса у Радној групи, упутило Нацрт закона Савјету министара БиХ, игноришући ставове представника Републике Српске.
„Овакав Нацрт закона има интенцију да се на нивоу БиХ успостави централна надлежност за управљање имовином и формира механизам којим би се одузета имовина евидентирала и третирала као такозвана ‘државна имовина’. То је недопустиво и супротно уставном уређењу“, поручио је Селак.
Он је нагласио да имовина коју евентуално одузме Суд БиХ не може бити књижена као имовина БиХ, јер се та имовина налази на територији ентитета и по самом уставном поретку припада ентитету на чијој се територији налази.
„Јасно је да таква имовина може искључиво припадати Републици Српској када се налази на њеној територији и може бити предата на управљање искључиво институцијама Републике Српске, односно надлежним агенцијама за управљање одузетом имовином. Сваки покушај да се она књижи као ‘државна имовина’ представља директно кршење Устава и отимање надлежности“, истакао је Селак.
Министар правде је додао да овакво једнострано поступање представља груб напад на уставни поредак, директно кршење надлежности ентитета и потпуно занемаривање принципа доношења одлука на основу консензуса.
„Република Српска никада неће дозволити пренос својих уставних овлашћења нити прихватити наметнуте концепте који нису предвиђени ни Уставом Републике Српске ни Уставом БиХ. Наше надлежности су јасне и не могу бити предмет политичких експеримената“, поручио је Селак.
Уважавајући закључке Владе Републике Српске усвојене на данашњој сједници, министар правде Горан Селак позвао је министре из Републике Српске у Савјету министара БиХ и посланике у Парламентарној скупштини БиХ да недвосмислено и без компромиса штите уставом загарантоване надлежности и интересе Републике Српске.
„Ово је питање очувања уставног поретка и позиције Републике Српске. Зато очекујемо јединство и одлучност свих представника Републике Српске да не дозволе усвајање рјешења која нарушавају наша права и надлежности“, закључио је Селак.
Република Српска
52 мин0
Република Српска
58 мин0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч2
