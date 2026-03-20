Logo
Large banner

Ангелина Топић након медаље: Пресрећна сам, у мојој каријери се овакве ситуације нису дешавале

Аутор:

АТВ

20.03.2026

17:09

Коментари:

0
Српска атлетичарка Ангелина Топић након освојене сребрне медаље на Свјетском дворанском првенству каже да је пресрећна и презадовољна, али да јој се никада раније у каријери није десило да за одличје мора да прескочи 1,99 метара из првог покушаја.

Ангелина Топић је освојила сребрну медаљу на Свјетском дворанском првенству у Торуњу, прескочивши 1,99 метара.

Финале скока увис је било изузетно необично и драматично, а на крају су чак три такмичарке поделиле друго мјесто.

"Осјећам се сјајно. Препоносна сам, пресрећна и презадовољна. Не сјећам се такмичења на оволико високом нивоу. Мислим да се у мојој каријери овакве ситуације нису дешавале, да је 1,99 у првом покушају било потребно за медаљу. Потрудила сам се да све прескачем у првом покушају, да не нервирам гледаоце. Драго ми је што сам у томе успјела", рекла је Топићева послије финала за РТС.

angelina topis tanjugap

Сигурна је да је у ногама имала и висину 2,01, коју је прескочила само златна Украјинка Јарослава Махучих.

"Недавно сам прескочила и ту висину од 2,00 метра, што мислим да смо сви већ дуго чекали. Ушла сам у ово такмичење са пуно самопоуздања и знала сам да имам велике висине у ногама. Не могу да будем незадовољна са 1,99. Стварно сам јако срећна. Била сам доста нервозна јер сам знала да сам јако спремна и хтјела сам да направим велики резултат", истакла је Топићева.

Напоменула је да јој сребро доста значи јер је ово било једино такмичење са којег није имала медаљу.

"Ово је било моје четврто Свјетско првенство у дворани и једино ми је ова медаља фалила да имам медаљу на сваком такмичењу које организује Свјетска атлетика. Осим Олимпијских игара, имам сваку медаљу од јуниорске категорије. Сада сам заокружила целу колекцију", рекла је Ангелина Топић за РТС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Ангелина Топић Пољска

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

26

"ЕУ нема план Б"

18

10

Цијене на пумпама у Српској из дана у дан расту, дизел прелази 3.30 КМ

18

09

Црна Гора забранила блокаде превозника

18

07

Ужас у Чајничу: Брат претукао сестру, сјео на њу и шамарао је, мајка покушала да је спаси

18

04

Инфлуенсери пребољели Дубаи, ово је нова топ дестинација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner