Ангелина Топић након медаље: Пресрећна сам, у мојој каријери се овакве ситуације нису дешавале

Српска атлетичарка Ангелина Топић након освојене сребрне медаље на Свјетском дворанском првенству каже да је пресрећна и презадовољна, али да јој се никада раније у каријери није десило да за одличје мора да прескочи 1,99 метара из првог покушаја.
Ангелина Топић је освојила сребрну медаљу на Свјетском дворанском првенству у Торуњу, прескочивши 1,99 метара.
Финале скока увис је било изузетно необично и драматично, а на крају су чак три такмичарке поделиле друго мјесто.
"Осјећам се сјајно. Препоносна сам, пресрећна и презадовољна. Не сјећам се такмичења на оволико високом нивоу. Мислим да се у мојој каријери овакве ситуације нису дешавале, да је 1,99 у првом покушају било потребно за медаљу. Потрудила сам се да све прескачем у првом покушају, да не нервирам гледаоце. Драго ми је што сам у томе успјела", рекла је Топићева послије финала за РТС.
Сигурна је да је у ногама имала и висину 2,01, коју је прескочила само златна Украјинка Јарослава Махучих.
"Недавно сам прескочила и ту висину од 2,00 метра, што мислим да смо сви већ дуго чекали. Ушла сам у ово такмичење са пуно самопоуздања и знала сам да имам велике висине у ногама. Не могу да будем незадовољна са 1,99. Стварно сам јако срећна. Била сам доста нервозна јер сам знала да сам јако спремна и хтјела сам да направим велики резултат", истакла је Топићева.
Напоменула је да јој сребро доста значи јер је ово било једино такмичење са којег није имала медаљу.
"Ово је било моје четврто Свјетско првенство у дворани и једино ми је ова медаља фалила да имам медаљу на сваком такмичењу које организује Свјетска атлетика. Осим Олимпијских игара, имам сваку медаљу од јуниорске категорије. Сада сам заокружила целу колекцију", рекла је Ангелина Топић за РТС.
