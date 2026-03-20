Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

20.03.2026
14:36
Српска атлетичарка Ангелина Топић освојила је сребрну медаљу на Свјетском дворанском првенству у скоку увис у пољском граду Торуњу скоком 1,99 метара.
Српкиња је подијелила сребрну медаљу са Аустралијанком Николом Олисагерс и Украјинком Јулијом Левченко које су такође прескочиле 1.99 из истог броја покушаја.
Остали спортови
Ангелина Топић и Ивана Шпановић главне узданице на Свјетском првенству
Златна медаља припала је Украјинки Јарослави Махучик.
Млада 20-годишњакиња је прескочила стартну висину 1,85 метара, а затим је из првог покушаја прескочила 1,89. Српкиња је и висине 1.93, 1,96 и 1,99 прескочила из прве. На крају Топићева није успјела да прескочи из три покушаја висину 2,01.
Остали спортови
Ивана Шпановић мијења дисциплину
Остали спортови
18 ч0
Остали спортови
5 мј0
Остали спортови
6 мј0
Остали спортови
6 мј0
Остали спортови
18 ч0
Остали спортови
18 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
1 д5
