Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

АТВ

20.03.2026

14:36

Српска атлетичарка Ангелина Топић освојила је сребрну медаљу на Свјетском дворанском првенству у скоку увис у пољском граду Торуњу скоком 1,99 метара.

Српкиња је подијелила сребрну медаљу са Аустралијанком Николом Олисагерс и Украјинком Јулијом Левченко које су такође прескочиле 1.99 из истог броја покушаја.

Златна медаља припала је Украјинки Јарослави Махучик.

Млада 20-годишњакиња је прескочила стартну висину 1,85 метара, а затим је из првог покушаја прескочила 1,89. Српкиња је и висине 1.93, 1,96 и 1,99 прескочила из прве. На крају Топићева није успјела да прескочи из три покушаја висину 2,01.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Ангелина Топић Пољска

