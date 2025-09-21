Огласио се Драгутин Топић након Ангелинине бронзе: "Званично боља од маме и тате"

21.09.2025
21:53
Коментари:0
Српска атлетичарка Ангелина Топић освојила је данас бронзану медаљу у скоку увис на Свјетском првенству у Токију.
Топић је до бронзане медаље стигла са прескочених 1,97 метара. Српска атлетичарка је бронзану медаљу подијелила са Украјинком Јарославом Махучих, а послије огромног успјеха огласио се и њен отац, прослављени атлетичар, а сада њен тренер, Драгутин Топић, преноси Телеграф.
Он је у објави на друштвеним мрежама написао:
''Једна , јединствена, намјерно другачија, Ангелина! Боља од маме и тате, и то званично, баш како и треба да буде, трећа на планети, а мала ли је ова наша земљица мила'', написао је Драгутин у објави.
