Захарова: Уколико Брисел заплијени руску имовину, услиједиће одговор

21.09.2025

21:45

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Уколико Брисел заплијени имовину руске централне банке замрзнуту у европским клириншким кућама, Москва ће као одговор предузети оштре мјере, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Уколико замрзнута имовина Москве буде заплијењена, у Европи неће бити хаоса, већ веома оштрих мјера одговора Русије. И они то знају", изјавила је Захарова.

Француски предсједник Емануел Макрон рекао је у интервјуу за "Ен-Би-Си њуз" да руска имовина не може бити заплијењена без кршења међународног права, што би изазвало "тотални хаос".

Свијет

Португал званично признао Палестину као државу

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
