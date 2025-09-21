Захарова: Уколико Брисел заплијени руску имовину, услиједиће одговор

21.09.2025
21:45
Коментари:0
Уколико Брисел заплијени имовину руске централне банке замрзнуту у европским клириншким кућама, Москва ће као одговор предузети оштре мјере, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Уколико замрзнута имовина Москве буде заплијењена, у Европи неће бити хаоса, већ веома оштрих мјера одговора Русије. И они то знају", изјавила је Захарова.
Француски предсједник Емануел Макрон рекао је у интервјуу за "Ен-Би-Си њуз" да руска имовина не може бити заплијењена без кршења међународног права, што би изазвало "тотални хаос".
