Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

21.09.2025

19:34

Фото: Танјуг/АП

Хиљаде људи, обучених у црвену, бијелу и плаву од‌јећу, пролазили су кроз обезбјеђење да би присуствовали данас комеморативној служби за америчког патриоту Чарлија Кирка на стадиону у Аризони, гд‌је ће амерички предсједник Доналд Трамп, потпредсједник Џеј Ди Венс и други истакнути републиканци одати почаст убијеном активисти.

Фотографије Кирка су постављене на штафелаје дуж пролаза стадиона Стејт Фарм у Глендејлу, који има капацитет од 63.000 мјеста, преноси Ројтерс.

Чарли Кирк-комеморација

Мноштво људи стигло је још прије зоре да би ушло на стадион и одало пошту Кирку, који је убијен на сцени у Јути 10. септембра док је дебатовао са студентима.

Околни путеви су блокирани, а додатни простор за посјетиоце обезбијеђен је у оближњој арени.

Трамп је, обраћајући се новинарима прије лета за Аризону, рекао да се нада да ће комеморација бити "вријеме исцјељења" и говорио о утицају свог младог политичког савезника, приписујући му заслуге за окупљање подршке републиканцима кроз његову конзервативну студентску активистичку групу Turning Point USA.

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

"Урадио је изванредан посао и имао је утицај на младе јер су га вољели. Ако се вратите 10 година уназад, ти су факултети били опасна мјеста за конзервативце, а сада су веома активна. Веома су активна, баш као што је и ова земља", казао је Трамп.

Обезбјеђење је изузетно велико, с обзиром на присуство Трампа и неколико чланова његове владе, као и на сталну политичку тензију након Киркнове смрти, наводи Ројтерс.

Велике америчке заставе висе са обје стране главне бине, која је била декорисана у бордо и златној боји.

Џиновски екрани приказују фотографије Кирка, укључујући и ону на којој се нагиње да пољуби своју супругу Ерику, која је прошле нед‌јеље изабрана за извршну директорку Turning Point-a.

Кирк, стар 31 годину, убијен је једним метком док је одговарао на питања на догађају на кампусу у Јути, који је организовао Turning Point.

Студент техничког факултета Тајлер Робинсон, стар 22 године, оптужен је за убиство Кирка, које је изазвало страхове у вези са све чешћим политичким насиљем у САД на читавом идеолошком спектру, истовремено продубљујући под‌јеле међу странкама, пише Ројтерс.

