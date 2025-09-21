Logo

Семберски пољопривредници у недоумици: Колико и шта посијати?

Извор:

АТВ

21.09.2025

19:20

Коментари:

0
Семберски пољопривредници у недоумици: Колико и шта посијати?
Фото: АТВ

На прагу јесење сјетве, семберски пољопривредници у недоумици-колико и шта посијати? Ниске цијене производа, бројни изазови посебно ове године, који су утицали и на слабији принос и квалитет неких житарица, нису оставили пуно простора за размишљање. Највише их брину цијене.

“Пшеница је била јефтино откупна, а сада каква ће бити сјеменска, она буде три пута скупља од ове наше, и четири пута. Не знам, видјећемо шта ће се десити. Не знам, сад моментално и ђубриво, вјероватно ће и оно тако, они тако и ураде. Чим је сјетва потражња већа, оде ђубриво горе. А послије кад посијем, оно пада“, рекао је Милорад Ђуровић, из Којчиновца.

Природни феномен

Свијет

Природни феномен: Отворило се море и указала пјешчана стаза

''Кад посматрамо у односу на прошлу годну, цијене сјемена су ту негдје који фениг јефтиније, значи цијене стрних жрита, док ђубрива прошле године су била скупља, у овом периоду па су значајно појефтинила, е сад видим у посљедњих десетак дана цијене ђубрива се помјерају на горе'', рекао је Станко Тадић, агроном.

Временске прилике погодне су за почетак, за сјетву уљане репице, за пшеницу се надају, биће више падавина, како би почела сјетва у оптималном року. Сада је кључно да се одреди шта је недостајало земљишту да би приноси били бољи.

Халијард

Република Српска

Минић: Хвала српском човјеку са Озрена који је спасавао америчке пилоте

''Да ураде хемисјку анализу земљишта и да додају тачно оне елементе који су потребни биљкама, и да у прољеће наравно пратимо биљке да ли су под стресом или не, да се редовно врши заштита од корова, јер не вриједи ни додати сву количину ђубрива ако нисмо испоштовали осталу агротехнику“, казао је Станко Тадић, агроном.

Тренутно је на пољима у Семберији завршна фаза бербе кукуруза, након чега слиједи прирема земљишта за јесењу сјетву.

Семберија

Poljoprivrednici

Коментари (0)
