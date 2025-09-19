Драматично у овом дијелу БиХ: Родитељи због загађења одбили слати дјецу у школу

Извор:
Кликс
19.09.2025
22:08
Коментари:0
Квалитет ваздуха на подручју Општине Какањ протеклих дана је изузетно неквалитетан, а вриједности загађења које показује Федерални хидрометеоролошки завод прелазе "праг узбуне". Због такве ситуације, родитељи какањске школе одлучили су да не пошаљу дјецу на наставу.
ФХМЗ извјештава да је загађење у Какњу, на мјерној станици код зграде општине, било забрињавајуће. У 9:00 сати јутрос износило је чак 918 СО2 µg/m3, што је знатно изнад граничне вриједности од 350 СО2 µg/m3, а прелази и праг узбуне, који износи 500. На мјерној станици код Металуршког института, јутрос у 10 сати је загађење износило чак 1.183 СО2 µg/m3.
Касније се током дана ситуација поправљала па тако вечерас ваздух није забрињавајући и налази се знатно испод граничне вриједности.
У протеклим данима на подручју Општине Какањ такође је измјерено изузетно велико загађење ваздуха због чега је прије неколико дана начелник Какња Мирнес Бајтаревић одржао хитни састанак с представницима Термоелектране Какањ и Творнице цемента.
Директор Термоелектране Адем Лујновић на том састанку истакао је да није овлаштен давати изјаве.
Бајтаревић је тада нагласио да је и сам присуствовао недавним протестима грађана те је на састанку представио њихове захтјеве и затражио од њих хитно смањење емисија штетних честица у зраку, као и већу отвореност индустријских загађивача према грађанима и јавности.
Додао је и да борба за чистији зрак неће бити на штету егзистенције, наглашавајући да редовне плате рудара, као и свих оних који директно или индиректно зависе од рада индустрије, не смију и неће бити доведене у питање.
Ипак како тај састанак није дао резултат, Алмедин Алиефендић из Какња, заступник у Парламенту ФБиХ, вечерас је објавио писмо родитеља упућеног надлежнима да неће слати дјецу у школу те затражио од Цементаре Какањ, Термоелектране Какањ и Рудника мрког угља Какањ да у најкраћем могућем року ускладе производне процесе са законски допуштеним емисијским граничним вриједностима и предузму хитне мјере за смањење емисија прашине, сумпор-диоксида, азотних оксида и тешких метала.
За сада није познато у којем смјеру ће ићи даље активности, али на потезу су сигурно институције које хитно морају реаговати и осим казне за загађиваче затражити и конкретне мјере с циљем смањења загађења ваздуха јер грађани заслужују чист ваздух.
