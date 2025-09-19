Logo

Драматично у овом дијелу БиХ: Родитељи због загађења одбили слати дјецу у школу

Извор:

Кликс

19.09.2025

22:08

Коментари:

0
Фото: Pexel/Johannes Plenio

Квалитет ваздуха на подручју Општине Какањ протеклих дана је изузетно неквалитетан, а вриједности загађења које показује Федерални хидрометеоролошки завод прелазе "праг узбуне". Због такве ситуације, родитељи какањске школе одлучили су да не пошаљу д‌јецу на наставу.

ФХМЗ извјештава да је загађење у Какњу, на мјерној станици код зграде општине, било забрињавајуће. У 9:00 сати јутрос износило је чак 918 СО2 µg/m3, што је знатно изнад граничне вриједности од 350 СО2 µg/m3, а прелази и праг узбуне, који износи 500. На мјерној станици код Металуршког института, јутрос у 10 сати је загађење износило чак 1.183 СО2 µg/m3.

Касније се током дана ситуација поправљала па тако вечерас ваздух није забрињавајући и налази се знатно испод граничне вриједности.

Ипак како тај састанак није дао резултат, Алмедин Алиефендић из Какња, заступник у Парламенту ФБиХ, вечерас је објавио писмо родитеља упућеног надлежнима да неће слати д‌јецу у школу те затражио од Цементаре Какањ, Термоелектране Какањ и Рудника мрког угља Какањ да у најкраћем могућем року ускладе производне процесе са законски допуштеним емисијским граничним вриједностима и предузму хитне мјере за смањење емисија прашине, сумпор-диоксида, азотних оксида и тешких метала.

За сада није познато у којем смјеру ће ићи даље активности, али на потезу су сигурно институције које хитно морају реаговати и осим казне за загађиваче затражити и конкретне мјере с циљем смањења загађења ваздуха јер грађани заслужују чист ваздух.

Какањ

zagađenje

kvalitet vazduha

22

58

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

22

44

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

22

34

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

22

20

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

22

18

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

