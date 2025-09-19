Инклузивно игралиште у дворишту добојске школе поново у функцији

Извор:
Инклузивно игралиште у дворишту добојске школе Вук Стефановић Караџић поново је у функцији.
Љуљашке, кош, сто за стони тенис, на распллагању су корисницима. Једва су дочекали обнову, па долазе и мимо наставе.
“Већином ја њега доводим раније пошто воли љуљу користити, највише то ужива док је ту у дворишту, то му пуно значи једно вријеме није било знаш како му је недостајало”, казала је мајка, Седина Аличић.
“Воли се често играти овдје долази и кад не иде у школу, тако највише користи љуљу ову што су обновили”, рекла је друга, казала је мајка, Вилдана Јашаревић.
Први пут игралиште је саграђено након поплаве 2014. године, више пута је обнављано и девастирано.
“Имамо справе гдје сво било за 4 године сам зуб времена страдале су због тога, али имамо столове за стони тенис гдје су рупе направљене буквално рекетом или нечим чим је ударало пробило”, казао је директор ЈУ ОШ Вук Стефановић Караџић, Добој.
А дестинама младих са потешкоћама у развоју једина је прилика за дружење и социјализацију. Осим ученика који похађају обилижњу школу користе га и малишани из Дневног центра.
“Па значи им изађу мало на ваздух, друже се овде буду са другарима из школе”, рекла је Исидора Рађа, директор Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју.
”А свака од справа на игралишту доприноси развоју равнотеже, моторике, координације снаге и социјалних вјештина код дјеце”, казала је Сандра Јовић, из Удружења дјеце са сметњама у развоју ''Најјача дјеца Добоја''.
Обнова је коштала 4000 марака. Пројекат је трајао три мјесеца. Игралиште је под видео надзором, а домар школе свакодневно ће да га обилази, како би га сачували од вандала.
