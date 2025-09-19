Logo

Инклузивно игралиште у дворишту добојске школе поново у функцији

Извор:

АТВ

19.09.2025

19:15

Коментари:

0

Инклузивно игралиште у дворишту добојске школе Вук Стефановић Караџић поново је у функцији.

Љуљашке, кош, сто за стони тенис, на распллагању су корисницима. Једва су дочекали обнову, па долазе и мимо наставе.

“Већином ја њега доводим раније пошто воли љуљу користити, највише то ужива док је ту у дворишту, то му пуно значи једно вријеме није било знаш како му је недостајало”, казала је мајка, Седина Аличић.

“Воли се често играти овдје долази и кад не иде у школу, тако највише користи љуљу ову што су обновили”, рекла је друга, казала је мајка, Вилдана Јашаревић.

Први пут игралиште је саграђено након поплаве 2014. године, више пута је обнављано и девастирано.

“Имамо справе гдје сво било за 4 године сам зуб времена страдале су због тога, али имамо столове за стони тенис гдје су рупе направљене буквално рекетом или нечим чим је ударало пробило”, казао је директор ЈУ ОШ Вук Стефановић Караџић, Добој.

savjet bezbjednosti un

Свијет

Ништа од укидања санкција

А дестинама младих са потешкоћама у развоју једина је прилика за дружење и социјализацију. Осим ученика који похађају обилижњу школу користе га и малишани из Дневног центра.

“Па значи им изађу мало на ваздух, друже се овде буду са другарима из школе”, рекла је Исидора Рађа, директор Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју.

”А свака од справа на игралишту доприноси развоју равнотеже, моторике, координације снаге и социјалних вјештина код дјеце”, казала је Сандра Јовић, из Удружења дјеце са сметњама у развоју ''Најјача дјеца Добоја''.

Владимир Јоцовић

Сцена

Ко је Владимир Јоцовић

Обнова је коштала 4000 марака. Пројекат је трајао три мјесеца. Игралиште је под видео надзором, а домар школе свакодневно ће да га обилази, како би га сачували од вандала.

Подијели:

Тагови:

Doboj

dječije igralište

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ништа од укидања санкција

Свијет

Ништа од укидања санкција

1 ч

0
Ко је Владимир Јоцовић

Сцена

Ко је Владимир Јоцовић

2 ч

0
Ово је познати српски глумац који ухапшен због убиства таксисте

Хроника

Ово је познати српски глумац који ухапшен због убиства таксисте

2 ч

0
Ера Ојданић добио своју Кен лутку: Када је видите, плакаћете од смијеха

Сцена

Ера Ојданић добио своју Кен лутку: Када је видите, плакаћете од смијеха

2 ч

0

Више из рубрике

Префарбан саобраћајни знак Гламоч

Градови и општине

У Гламочу опет префарбани саобраћајни знакови на ћирилици

8 ч

1
Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Градови и општине

Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

12 ч

0
Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

Градови и општине

Фирма оштетила водоводну цијев, дио града остао без воде

1 д

0
Школа

Градови и општине

Читав разред основаца бојкотује наставу због вршњачког насиља, огласило се Министарство

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner