Ера Ојданић добио своју Кен лутку: Када је видите, плакаћете од смијеха

19.09.2025

18:12

Наш познати фолкер Ера Ојданић поред успјешне музичке каријере, успјешно се бави угоститељством. Међутим сада се може похвалити и својом лутком.

Наиме, на мрежи “X” Фотографија Ере као Кена, забавила је све на овој друштвеној мрежи, мада неки су у шали коментарисали и да је Барби због дуге косе коју је некада носио.

Подсјетимо, прва пјевачица која је имала своју лутку била је Лепа Брена.

Био интиман са мушкарцем

Ера Ојданић је недавно јавно причао о истополним односима, те открио да није фан истих.

Ипак, признао је да је имао прилике да се опроба у њима.

Ера Ојданић - 19092025
Ера Ојданић - 19092025

– Окусио сам и интимне односе са мушкарцима, али више ми се свиђа са женама – рекао је Ера својевремено за домаће медије

Љуби 43 године млађу д‌јевојку

Подсјетимо, Ера Ојданић шокирао је јавност када је упловио у везу са 43 године млађом д‌јевојком, а он признаје да му разлика у годинама не преставља никакав проблем.

Својевремено је говорио о глумцу Лазару Ристовском који је у вези са 39 година млађом Аницом.

– Читао сам о Лази и његовој д‌јевојци, портали су брујали о томе! Немам ништа против, могу само овакве ствари да подржим. Он и ја смо као браћа, јуримо 50 година млађе жене! Праве смо коњине у пуној снази, али у томе нема ништа лоше! Третирамо жене као мало воде на длану, тако да с нама никад нема проблема. Млади клинци треба само да уче од нас – рекао је пјевач за домаће медије, преноси Курир.

Era Ojdanić

lutka

