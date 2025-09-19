Ера Ојданић добио своју Кен лутку: Када је видите, плакаћете од смијеха

19.09.2025
Наш познати фолкер Ера Ојданић поред успјешне музичке каријере, успјешно се бави угоститељством. Међутим сада се може похвалити и својом лутком.
Наиме, на мрежи “X” Фотографија Ере као Кена, забавила је све на овој друштвеној мрежи, мада неки су у шали коментарисали и да је Барби због дуге косе коју је некада носио.
Подсјетимо, прва пјевачица која је имала своју лутку била је Лепа Брена.
Ера Ојданић је недавно јавно причао о истополним односима, те открио да није фан истих.
Ипак, признао је да је имао прилике да се опроба у њима.
– Окусио сам и интимне односе са мушкарцима, али више ми се свиђа са женама – рекао је Ера својевремено за домаће медије
Подсјетимо, Ера Ојданић шокирао је јавност када је упловио у везу са 43 године млађом дјевојком, а он признаје да му разлика у годинама не преставља никакав проблем.
Својевремено је говорио о глумцу Лазару Ристовском који је у вези са 39 година млађом Аницом.
– Читао сам о Лази и његовој дјевојци, портали су брујали о томе! Немам ништа против, могу само овакве ствари да подржим. Он и ја смо као браћа, јуримо 50 година млађе жене! Праве смо коњине у пуној снази, али у томе нема ништа лоше! Третирамо жене као мало воде на длану, тако да с нама никад нема проблема. Млади клинци треба само да уче од нас – рекао је пјевач за домаће медије, преноси Курир.
