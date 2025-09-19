Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

Извор:
Телеграф
19.09.2025
12:07
Коментари:0
Данас се навршава четири године откако је преминула Марина Туцаковић. Од јутрос њен гроб обилазе њени најближи пријатељи и бивши сарадници, а међу њима је и пјевачица Јелена Карлеуша која је изузетно поштовала Марину и са којом је имала одличну сарадњу.
Јелена Карлеуша посјетила је гробље и оставила букет цвијећа на гробу њене непрежаљене пријатељице и сараднице.
Карлеуша је више пута истицала колико ју је поштовала и вољела, а овај чин њене ране јутарње посјете то и потврђује.
БиХ
Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба
Марина Туцаковић преминула је 19. септембра 2021. године након борбе са тешком болешћу, а сахрањена је 10 дана касније у породичној гробници на Новом гробљу, поред сина Милоша Радуловића. Само 15 мјесеци касније, поред мајке сахрањен је и Милан Радуловић Лаћа, који је у 36. години преминуо у Израелу.
Тенис
Ђоковић одбио Федерерову понуду
На њиховом гробу налази се икона Богородице са дјететом, која приказује најважнију вриједност хришћанства - љубав мајке и дјетета, а претпоставља се да је управо Марина донијела ову икону на гроб сина онда када је без њега остала.
БиХ
Хрватска припрема озбиљније подстицаје за повратак Хрвата у БиХ
Марина је каријеру започела сарађујући с групом "Зана", за коју је написала хит "Додирни ми колена", која је објављена 1982. године и одмах постала хит. Ауторка је текстова песама Цеце Ражнатовић, Јелене Карлеуше, Драгане Мирковић, Лепе Брене, Здравка Чолића, Тошета Проеског, Џеја Рамадановског, Жељка Самарџића, Саше Матића.
Најновије
Најчитаније
14
10
14
04
14
04
14
00
13
59
Тренутно на програму