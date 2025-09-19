Logo

Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

Извор:

Телеграф

19.09.2025

12:07

Коментари:

0
Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао
Фото: Youtube

Данас се навршава четири године откако је преминула Марина Туцаковић. Од јутрос њен гроб обилазе њени најближи пријатељи и бивши сарадници, а међу њима је и пјевачица Јелена Карлеуша која је изузетно поштовала Марину и са којом је имала одличну сарадњу.

Јелена Карлеуша посјетила је гробље и оставила букет цвијећа на гробу њене непрежаљене пријатељице и сараднице.

Карлеуша је више пута истицала колико ју је поштовала и вољела, а овај чин њене ране јутарње посјете то и потврђује.

Милорад Којић

БиХ

Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба

Марина Туцаковић преминула је 19. септембра 2021. године након борбе са тешком болешћу, а сахрањена је 10 дана касније у породичној гробници на Новом гробљу, поред сина Милоша Радуловића. Само 15 мјесеци касније, поред мајке сахрањен је и Милан Радуловић Лаћа, који је у 36. години преминуо у Израелу.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић одбио Федерерову понуду

На њиховом гробу налази се икона Богородице са дјететом, која приказује најважнију вриједност хришћанства - љубав мајке и дјетета, а претпоставља се да је управо Марина донијела ову икону на гроб сина онда када је без њега остала.

hrvatska zastava

БиХ

Хрватска припрема озбиљније подстицаје за повратак Хрвата у БиХ

Марина је каријеру започела сарађујући с групом "Зана", за коју је написала хит "Додирни ми колена", која је објављена 1982. године и одмах постала хит. Ауторка је текстова песама Цеце Ражнатовић, Јелене Карлеуше, Драгане Мирковић, Лепе Брене, Здравка Чолића, Тошета Проеског, Џеја Рамадановског, Жељка Самарџића, Саше Матића.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

Marina Tucaković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба

БиХ

Којић: Стални напади у Хрватској и ФБиХ с циљем протјеривања Срба

2 ч

0
Bjegunac Sijetl Potjera

Свијет

Бјегунац у "аудију" прескочио отворени мост и побјегао полицији

2 ч

0
Ђоковић одбио Федерерову понуду

Тенис

Ђоковић одбио Федерерову понуду

2 ч

0
Хљеб

Савјети

Припремите хљеб који се не мијеси: Идеалан додатак сваком јелу

2 ч

0

Више из рубрике

Жика јакшић водитељ

Сцена

Жика Јакшић открио прогнозу љекара: ''Мозак је оштећен, али..''

3 ч

0
Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

Сцена

Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

4 ч

0
Марина Туцаковић је на овим стиховима зарадила 100.000 евра

Сцена

Марина Туцаковић је на овим стиховима зарадила 100.000 евра

5 ч

0
Теа Таировић открила своје нездраве навике: ''Онда се чудим што ме желудац боли''

Сцена

Теа Таировић открила своје нездраве навике: ''Онда се чудим што ме желудац боли''

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

14

00

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

13

59

Помало језива сцена: Погледајте шта су љекари извукли из уха овог дјечака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner