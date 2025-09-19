Испливали детаљи вјенчања Кијану Ривса

Извор:
Холивудска звезда Кијану Ривс (61), најпознатији по улогама у франшизама Матрикс и Џон Вик, наводно се оженио дугогодишњом партнерком, умјетницом Александром Грант (52). Како пише "Radaronline.com", пар је размијенио завјете током интимне и дискретне церемоније у Европи раније овог љета.
Ривс и Грант упознали су се 2009. године на једној забави, а убрзо су почели и професионалну сарадњу. Њихово прво заједничко дјело била је књига Ода срећи, док су 2019. године први пут потврдили романсу у јавности. Од тада су познати као један од најдискретнијих парова Холивуда, далеко од свјетлости рефлектора.
„Венчање се одиграло у Европи, веома интимно и дискретно“, открио је један инсајдер. „Годинама су разговарали о томе, али су жељели да све остане само њихово. Њих двоје цијене приватност, па је тајна церемонија потпуно у складу са њиховим карактером.“
Александра Грант је, према ријечима пријатеља, постала права животна подршка славном глумцу. Ривс је годинама носио терет личних трагедија.
1999. његова тадашња партнерка Џенифер Сајм родила је мртворођену кћерку Аву, а само двије године касније Сајм је погинула у саобраћајној несрећи са 28 година.
„Туга и губитак никада не нестају. Они остају дио вас“, признао је глумац у једном од ријетких интервјуа на ту тему. Управо зато, блиски пријатељи тврде да му је Александра унијела мир и стабилност. „Сви примјећују колико је Кијану опуштенији и ведрији уз њу. Много се више смије, дјелује растерећеније, она му је прави ослонац“, рекао је један извор.
Иако су вјенчање одржали у тајности, извори блиски пару наводе да постоји могућност и већег славља. „Вољели би да касније организују прославу са породицом и пријатељима, јер желе да подијеле своју срећу“, открива један инсајдер.
Александра, позната визуелна умјетница и књижевница, више пута је наглашавала да нема амбицију да јури славу. Управо та скромност и приземност, тврде извори, додатно су освојили Ривса. „Она га је охрабрила да се опроба и у позоришту, што му је била велика прекретница“, наводи извор.
Да је њихова веза чвршћа него икад, Александра је показала и овог месеца, када је јавно честитала Кијанов рођендан. Уз фотографију торте на којој је писало његово име, написала је: „Кијану, бескрајно сам захвална на твојој љубави и партнерству.“
Док обоје уживају у „меденоме мјесецу“, како га пријатељи описују, сви се слажу да је њихова љубав сада још снажнија, а пар блиста у заједничкој срећи.
