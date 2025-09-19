Теа Таировић открила своје нездраве навике: ''Онда се чудим што ме желудац боли''

Извор:
19.09.2025
Пјевачица Теа Таировић, позната по атрактивном изгледу, енергичним наступима и његованом лицу, коначно је открила неке од својих рутина када је ријеч о исхрани и њези коже.
Теа на сцени је стално у покрету, што јој не пада тешко с обзиром на то да је пјевачица у одличној кондицији јер редовно вјежба. Пјевачица поред редовног тренинга води рачуна и о исхрани, иако признаје да јој нису баш све навике здраве.
- Водим рачуна иако ми се деси некада да једем послије наступа, јер се истрошим и будем гладна али избјегавам кад год могу. Имам веома ружну навику да не доручкујем, попијем три кафе на празан желудац и онда се чудим зашто ме боли. Устанем, попијем једну кафу, другу, па трећу након чега узмем један кексић или два и то ми је све од слаткиша за цијели дан - рекла је пјевачица у емисији "Откривање са Миленом" и додала да је на њеном менију за ручак и вечеру углавном месо, риба и салата.
Многе жене занима и како Теа еегује кожу, па је често питају које препарате користи.
- Никакве скупе креме, апсолутно ништа. Моја бака цијели живот користи једну домаћу крему за бебе и ја сам то усвојила од ње. Свако вече ставим ту крему и једном недјељно глину на лице и то је то, апсолутно ништа више - открила је пјевачица, која је недавно ријешила да се врати на факултет и заврши започете студије.
