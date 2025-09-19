Трамп обуставио војну помоћ Тајвану

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп одбио је да одобри пакет војне помоћи кинеском региону Тајвану вриједан више од 400 милиона долара, у настојању да постигне трговински споразум са Пекингом, објавио је Вашингтон пост, позивајући се на неименоване америчке званичнике.
- Предсједник Доналд Трамп је овог љета одбио да одобри војну помоћ Тајвану у износу од више од 400 милиона долара док је покушавао да преговара о трговинском споразуму и потенцијалном самиту са кинеским предсједником Си Ђинпингом, према ријечима петоро људи упознатих са ситуацијом - наводи се у чланку америчког листа.
Одлука, која се још увијек може преиначити, представља промјену политике САД према острву које Кина сматра својом територијом, рекли су извори.
Према изворима упознатим са ситуацијом, пакет помоћи о коме се расправља, укључује дронове и муницију, и знатно је вреднији од претходних.
Бијела кућа је Вашингтон посту саопштила да коначна одлука још није донесена.
Пекинг сматра Тајван саставним дијелом НР Кине, а придржавање принципа "једне Кине" предуслов је за друге државе које желе да успоставе или одржавају дипломатске односе са њим.
Сједињене Америчке Државе се придржавају овог правила и не признају независност острва, али одржавају блиске контакте са Тајпејем у разним областима и снабдијевају га оружјем.
Тренутно на програму