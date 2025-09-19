Logo

Хаос у Француској: Ухапшено 309 особа, повријеђено више полицајаца

Танјуг

19.09.2025

Париз Француска протести
Фото: Aurelien Morissard/Tanjug/AP

Министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо рекао је синоћ да је током протеста широм те земље ухапшено 309 особа, да су 134 приведене, а да је повријеђено 26 полицајаца.

Он је негирао да је на јучерашњим протестима Француска блокирана, упркос присуству, како је рекао, око 7.300 ''радикализованих опасних појединаца''.

Мраз зима

Србија

Каква се зима очекује и када стиже први снијег?

- Можемо да примијетимо да је генерално мање људи учествовало на протестима у великим урбаним подручјима, али постоји релативно одрживо учешће у градовима провинције. Укупно је на протестима учествовало нешто више од пола милиона људи - рекао је Ретајо, преноси "Фигаро".

У јучерашњим протестима поводом Дана друштвене мобилизације, према наводима организатора, Генералне конфедерације синдиката (ЦГТ), учествовало је више од милион људи широм земље.

На демонстрацијама у Паризу, према подацима француског Министарства, учествовало је 55.000 људи.

Жозе Мурињо

Фудбал

Мурињо: "Фенербахче није био мој ниво"

У главном граду Француске дошло је до сукоба са полицијом, коју су демонстранти гађали камењем и флашама.

Полиција је одговорила испаљивањем сузавца и хапшењем људи.

Демонстрације су одржане на 489 локација, а током протеста блокирана су 92 пута.

Масовне демонстрације се одржавају широм Француске против предложених мјера штедње владе, усљед буџетског дефицита и огромног јавног дуга.

Дан друштвене мобилизације је најављен крајем августа као одговор на мјере буџетске штедње које је предложио тадашњи премијер Франсоа Бајру.

PIJACA-190925

Економија

Колико грађани ове године новца требају издвојити за припрему зимнице?

Те мјере су изазвале противљење синдиката, који изражавају незадовољство због смањења социјалних права.

На претходном протесту, одржаном 10. септембра, било је окупљено скоро 197.000 људи, према подацима Министарства унутрашњих послова.

Француска

