Угоститељ из БиХ осуђен у Швајцарској: У свом локалу продавао дрогу

Кривични суд у Луцерну осудио је држављанина БиХ на седам година и једанаест мјесеци затвора због трговине дрогом и прања новца. Такође, овом пресудом њему је забрањен улазак у Швајцарску на 10 година.
Како преносе швајцарски медији, овај 41-годишњак је оптужен за криминалне активности између 2016. и хапшења крајем септембра 2018. Током овог периода, продао је укупно шест килограма хероина и 4,5 килограма кокаина у свом бару који се налази у луцернској Ландсгемајнде.
Како се наводи у оптужници, он је тако остварио профит од најмање 240.000 швајцарских франака. Новац је покушао да опере преко пословања бара, односно покушао је да га евидентира као легално зарађен новац. Међутим, оптуженог је одало то што је одмах потрошио велики дио своје нелегално стечене зараде.
Како наводи јавни тужилац, оптужени је имао „висок и интензиван животни стандард“. Посједовао је неколико возила, укључујући масерати и ауди Q7. На сваку од својих редовних посјета борделима трошио је између 1.000 и 4.000 швајцарских франака.
Заправо, како се наводи у оптужници, читава његова породица, укључујући и његову дјецу, носила је скупу дизајнерску одјећу. У оптужници, јавно тужилаштво даље наводи да је оптужени и наводно вођа банде која је растурала дрогу по Луцерну. Био је повезан са двије особе које већ служе казне у вези са злочинима за које је и он осуђен, преносе Независне.
