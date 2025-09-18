Logo

Прве слике: Хеликоптер принудно слетио, Трамп морао мијењати превоз

18.09.2025

22:48

Прве слике: Хеликоптер принудно слетио, Трамп морао мијењати превоз
Фото: screenshot / Fox News

Хеликоптер у ком су били амерички предсједник Доналд Трамп и његова супруга Меланија је принудно слетио.

Предсједнички хеликоптер је имао хидраулични проблем на путу од Чекерса до лондонског аеродрома Станстед.

Donald Tramp-15082025

Свијет

Хеликоптер у ком су били Трамп и Меланија принудно слетио

На снимку који је објавио Fox News види се како Трамп излази из хеликоптера.

Портпаролка Бијеле куће Каролина Ливит се огласила саопштењем.

"Због мањег хидрауличног проблема и из предострожности, пилоти су слетјели на локални аеродром прије него што су стигли до аеродрома Станстед", навела је она.

Она је додала да је предсједнички пар затим превезен помоћним хеликоптером и да су се безбједно укрцали у авион за САД.

Трамп је у Лондон стигао у уторак увече када је изјавио да воли што је поново у Британији, коју је назвао "веома посебним мјестом", као и да је краљ Чарлс његов дугогодишњи пријатељ кога веома поштује, као и да је позив да дође у Виндзор "изузетно велика част".

Доналд Трамп

helikopter

