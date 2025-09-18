Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

Извор:
АТВ
18.09.2025
22:36
Коментари:0
Рупе и одваљени шахтови у Бањалуци нису ништа ново, али несвакидашња сигнализација у насељу Драгочај изненадила је многе.
У самом центру овог бањалучког насеља, између цркве и школе, на путу је огромна рупа јер је поклопац за шахт дословно испарио, а означен је, вјеровали или не, гранама.
Очигледно су мјештани морали да реагују на овај начин како би суграђане упозорили на ову опасност на саобраћајници.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
10
23
07
22
58
22
53
22
48
Тренутно на програму