Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

АТВ

18.09.2025

22:36

Драгочај: Гранама означен проваљен шахт на путу
Рупе и одваљени шахтови у Бањалуци нису ништа ново, али несвакидашња сигнализација у насељу Драгочај изненадила је многе.

У самом центру овог бањалучког насеља, између цркве и школе, на путу је огромна рупа јер је поклопац за шахт дословно испарио, а означен је, вјеровали или не, гранама.

Очигледно су мјештани морали да реагују на овај начин како би суграђане упозорили на ову опасност на саобраћајници.

Dragočaj

Бањалука

cesta

