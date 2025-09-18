Logo

Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје ове улице и насеља

АТВ

18.09.2025

21:46

Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје ове улице и насеља
Фото: АТВ

Због редовних радова на електромрежи, сутра неће бити електричне енергије у дијеловима више улица и насеља у Бањалуци.

Како су саопштили из Електрокрајине Бањалука, у периоду од 8 до 14.30 часова, искључења струје планирана су у дијеловима насеља Рекавице и Крупа на Врбасу.

Од 9 до 12 часова без струје ће бити дијелови улица: Милоша Матића, Косовска, Франца Шуберта, Душана Јокића, др Божидара Аџије и Филипа Кљајића.

Електрична енергија ће од 9 до 13.30 часова бити искључена у дијелу насеља Хан Кола, а од 9 до 14 часова у дијелу Улице Дујке Комљеновића и дијелу насеља Јошикова Вода и Мотике.

У периоду од 9.30 до 12.30 часова, без струје ће бити мјештани дијела насеља Поткозарје.

