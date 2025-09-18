Logo

Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину

18.09.2025

21:40

Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину

Праве гаранције безбједности за Украјину су неутрални, ненуклеарни и ванблоковски статус те земље, истакла је портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова.

"Подсјетићу шта заправо представљају гаранције безбједности за Украјину. То је њен повратак основним документима на којима се заснива њена независност, суверенитет и државност. Тамо је записано: ненуклеарни, ванблоковски, неутрални статус Украјине. То и јесу гаранције Украјине. Оно, што је сама себи приписала, када је преузела обавезе да живи у складу са међународним правом, да буде суверена, независна држава и да води мирну политику", истакла је Захарова.

Осврнула се и на недавну препирку предсједника Финске Александра Стуба и бившег премијера Бориса Џонсона, када су се дотакли гаранција безбједности за Украјину. Она је подсјетила да је Џонсон још у априлу 2022. године јасно ставио до знања да је заинтересован за продужавање овог конфликта, а сада је критиковао је ЕУ за неодлучност, позивајући Брисел да распореди војне контингенте у Украјини и конфискује руску замрзнуту имовину и затим их да Кијеву. Стуб је, како наводи, покушавао да приземљи Британце и стави до знања да гаранције безбједности нису конфискација руске имовине.

"Замислите какво савезништво...", наводи Захарова, додавши да су управо то они који једни друге називају солидарним.

"Борис Џонсон, чија је земља недавно скандалозно напустила ЕУ, сада преостале у Унији гура у директно самоубиство. Сами су изашли из ЕУ, а сада испада, треба ЕУ подстакнути и гурнути у неку катастрофу, како на тој позадини Британија не би изгледала толико жалосно", закључила је руска званичница, а преноси РТ Балкан.

