РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

Извор:
Мондо.рс
11.12.2025
16:19
Коментари:3
Вечерас ће због фудбалске утакмице Црвене звезде у Грацу, гдје тим у оквиру Лига Европе игра против Штурма, доћи до измјене у вечерњем програму РТС 1.
Дуел почиње у 18.45 и биће емитован уживо на Првом програму, што директно утиче на помјерање популарног квиза "Слагалица".
Ријеч је о реванш мечу суперфинала 193. циклуса, у којем се за титулу боре Ђорђе Арсић и Мирослав Кордић. Тренутни резултат води у корист Мирослава, који има 200:113, па ће вечерашња епизода бити пресудна у борби за пролазак даље и освајање шампионске титуле.
Сцена
1 седм0
Србија
1 мј2
Србија
1 мј0
Сцена
2 мј0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
54
17
47
17
33
17
30
17
17
Тренутно на програму