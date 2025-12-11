Logo
Large banner

РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

Извор:

Мондо.рс

11.12.2025

16:19

Коментари:

3
РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава
Фото: Printscreen/Youtube/RTS

Вечерас ће због фудбалске утакмице Црвене звезде у Грацу, гдје тим у оквиру Лига Европе игра против Штурма, доћи до измјене у вечерњем програму РТС 1.

Дуел почиње у 18.45 и биће емитован уживо на Првом програму, што директно утиче на помјерање популарног квиза "Слагалица".

Ријеч је о реванш мечу суперфинала 193. циклуса, у којем се за титулу боре Ђорђе Арсић и Мирослав Кордић. Тренутни резултат води у корист Мирослава, који има 200:113, па ће вечерашња епизода бити пресудна у борби за пролазак даље и освајање шампионске титуле.

Подијели:

Тагови:

РТС

slagalica

Liga Evrope

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

ПЗЕ 2026: РТС изабрао 24 композиције, погледајте ко би могао представљати Србију

Сцена

ПЗЕ 2026: РТС изабрао 24 композиције, погледајте ко би могао представљати Србију

1 седм

0
Расписан конкурс за генералног директора РТС-а

Србија

Расписан конкурс за генералног директора РТС-а

1 мј

2
Заказан почетак суђења за покушај рушења уставног поретка

Србија

Заказан почетак суђења за покушај рушења уставног поретка

1 мј

0
Слађана Томашевић, водитељка на РТС

Сцена

Водитељка РТС-а одушевила све: Нико не вјерује да има 52 године

2 мј

0

Више из рубрике

Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом

Друштво

Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом

1 ч

0
Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

Друштво

Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

2 ч

0
''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

Друштво

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

3 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Сјајне вијести за демобилисане борце у Републици Српској

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Пленковић положио камен темељац за студентско-културни центар на Петрићевцу

17

47

Русија потврдила: То су легитимне мете за нашу војску

17

33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

17

30

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

17

17

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner