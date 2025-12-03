ПЗЕ 2026: РТС изабрао 24 композиције, погледајте ко би могао представљати Србију

Извор:
РТС
03.12.2025
14:01
Радио-телевизија Србије изабрала је 24 композиције које ће се такмичити на фестивалу „Пјесма за Евровизију 2026“. Побједник ПЗЕ 2026. представљаће Србију на Пјесми Евровизије у Бечу, у мају мјесецу наредне године.
Селекциона комисија РТС-а оцијенила је све композиције које су пристигле на јавни конкурс који је трајао до 10. новембра, а 24 пјесме са највише гласова добиле су право да учествују на националном избору за представника Србије на 70. јубиларној Песми Евровизије, преноси РТС.
Учесници који су прошли избор селекционе комисије су:
Мирна Радуловић
Назив пјесме: ОМАЈА
Музика: Младен Стојановић
Текст: Бојана Вунтуришевић и Ђорђе Живадиновић Гргур
Зона
Назив пјесме: Чаири
Музика: Тијана Тривић
Текст: Тијана Тривић
Анабела Митић
Назив пјесме: Трамполина
Музика: Божидар Ристић, Павле Ковачевић
Текст: Божидар Ристић, Павле Ковачевић
Ива Грујин
Назив пјесме: Откривам себе
Музика: Немања Антонић, Никола Лазић
Текст: Никола Лазић, Ива Грујин
ЛУ-КА
Назив пјесме: Веруј
Музика: Тамара Поповић – там, Андрија Гавриловић – А.Н.Д.Р.
Текст: Тамара Поповић – там
Космос трип
Назив пјесме: Све је у реду
Музика: Лука Максимовић, Павле Ђурић
Текст: Лука Максимовић
Макао бенд
Назив пјесме: Дај нам свет
Музика: Никола Кнежевић
Текст: Никола Кнежевић и Имад Ел-Аоудех
Лорес
Назив пјесме: Унсеен
Музика: Рубен Папиан
Текст: Рубен Папиан
Харем Гирлс
Назив пјесме: Бом Бом
Музика: Немања Антонић
Текст: Немања Антонић, Александар Дилан, Миљан Стојановић Николовски
Џек Лупино
Назив пјесме: Адреналин
Музика: Небојша Ћулафић, Даниел Ћулафић
Текст: Даниел Ћулафић, Небојша Ћулафић
Зејна
Назив пјесме: Југославија
Музика: Зејна Муркић и Марко Дражњак
Текст: Зејна Муркић и Марко Дражњак
Милица Буразер
Назив пјесме: Свима вама треба мама
Музика: YАНX, Љуба Стојановић, Младен Стојановић
Текст: YАНX
Маниви
Назив пјесме: Сваки дан
Музика: Ивана Вукмировић Маниви
Текст: Ивана Вукмировић Маниви
Сања Алексић
Назив пјесме: Ко ме проба
Музика: Душан Алагић
Текст: Радован Дикановић
Лавина
Назив пјесме: Крај мене
Музика: Лавина
Текст: Лавина, Ивана Јегдић
Ана Машуловић
Назив пјесме: Заволи ме
Музика: Душан Алагић
Текст: Радован Дикановић
Брат Пелин
Назив пјесме: Фрäулеин
Музика: Стефан Папић
Текст: Стефан Папић
Џемини
Назив пјесме: Метар среће
Музика: Немања Ерић и Наташа Ерић
Текст: Немања Ерић и Наташа Ерић
Ђурђица Гојковић
Назив пјесме: Мома мала
Музика: Алекса Петровић
Текст: Павле Петровић
ЈАНКС
Назив пјесме: Срушио си све
Музика: YАНX
Текст: YАНX
Александар Радојевић
Назив пјесме: Судбина
Музика: Александар Радојевић, Андреас Бјöркман, Адриана Пупавац
Текст: Александар Радојевић, Адриана Пупавац
Еегор
Назив пјесме: Клабер
Музика: Игор Мишковић
Текст: Игор Мишковић
Александра Секулић
Назив пјесме: Куле
Музика: Славко Миловановић
Текст: Славко Миловановић
Август
Назив пјесме: Јабука
Музика: Август
Текст: Август
