ПЗЕ 2026: РТС изабрао 24 композиције, погледајте ко би могао представљати Србију

Извор:

РТС

03.12.2025

14:01

Коментари:

0
Радио-телевизија Србије изабрала је 24 композиције које ће се такмичити на фестивалу „Пјесма за Евровизију 2026“. Побједник ПЗЕ 2026. представљаће Србију на Пјесми Евровизије у Бечу, у мају мјесецу наредне године.

Селекциона комисија РТС-а оцијенила је све композиције које су пристигле на јавни конкурс који је трајао до 10. новембра, а 24 пјесме са највише гласова добиле су право да учествују на националном избору за представника Србије на 70. јубиларној Песми Евровизије, преноси РТС.

Учесници који су прошли избор селекционе комисије су:

Мирна Радуловић

Назив пјесме: ОМАЈА

Музика: Младен Стојановић

Текст: Бојана Вунтуришевић и Ђорђе Живадиновић Гргур

Зона

Назив пјесме: Чаири

Музика: Тијана Тривић

Текст: Тијана Тривић

Анабела Митић

Назив пјесме: Трамполина

Музика: Божидар Ристић, Павле Ковачевић

Текст: Божидар Ристић, Павле Ковачевић

Ива Грујин

Назив пјесме: Откривам себе

Музика: Немања Антонић, Никола Лазић

Текст: Никола Лазић, Ива Грујин

ЛУ-КА

Назив пјесме: Веруј

Музика: Тамара Поповић – там, Андрија Гавриловић – А.Н.Д.Р.

Текст: Тамара Поповић – там

Космос трип

Назив пјесме: Све је у реду

Музика: Лука Максимовић, Павле Ђурић

Текст: Лука Максимовић

Макао бенд

Назив пјесме: Дај нам свет

Музика: Никола Кнежевић

Текст: Никола Кнежевић и Имад Ел-Аоудех

Лорес

Назив пјесме: Унсеен

Музика: Рубен Папиан

Текст: Рубен Папиан

Харем Гирлс

Назив пјесме: Бом Бом

Музика: Немања Антонић

Текст: Немања Антонић, Александар Дилан, Миљан Стојановић Николовски

Џек Лупино

Назив пјесме: Адреналин

Музика: Небојша Ћулафић, Даниел Ћулафић

Текст: Даниел Ћулафић, Небојша Ћулафић

Зејна

Назив пјесме: Југославија

Музика: Зејна Муркић и Марко Дражњак

Текст: Зејна Муркић и Марко Дражњак

Милица Буразер

Назив пјесме: Свима вама треба мама

Музика: YАНX, Љуба Стојановић, Младен Стојановић

Текст: YАНX

Маниви

Назив пјесме: Сваки дан

Музика: Ивана Вукмировић Маниви

Текст: Ивана Вукмировић Маниви

Сања Алексић

Назив пјесме: Ко ме проба

Музика: Душан Алагић

Текст: Радован Дикановић

Лавина

Назив пјесме: Крај мене

Музика: Лавина

Текст: Лавина, Ивана Јегдић

Ана Машуловић

Назив пјесме: Заволи ме

Музика: Душан Алагић

Текст: Радован Дикановић

Брат Пелин

Назив пјесме: Фрäулеин

Музика: Стефан Папић

Текст: Стефан Папић

Џемини

Назив пјесме: Метар среће

Музика: Немања Ерић и Наташа Ерић

Текст: Немања Ерић и Наташа Ерић

Ђурђица Гојковић

Назив пјесме: Мома мала

Музика: Алекса Петровић

Текст: Павле Петровић

ЈАНКС

Назив пјесме: Срушио си све

Музика: YАНX

Текст: YАНX

Александар Радојевић

Назив пјесме: Судбина

Музика: Александар Радојевић, Андреас Бјöркман, Адриана Пупавац

Текст: Александар Радојевић, Адриана Пупавац

Еегор

Назив пјесме: Клабер

Музика: Игор Мишковић

Текст: Игор Мишковић

Александра Секулић

Назив пјесме: Куле

Музика: Славко Миловановић

Текст: Славко Миловановић

Август

Назив пјесме: Јабука

Музика: Август

Текст: Август

