Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

03.12.2025

13:29

Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

Рођени брат пјевача Љубе Аличића преминуо је у 65 години, а сахрањен је на Муслиманском гробљу у Шапцу.

Осман Аличић преминуо је 27. новембра, а два дана касније испраћен је на вјечни починак. Сахрана је обављена у кругу породице и пријатеља.

Ljuba Alicic

Сцена

Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

Осман је иза себе оставио супругу Селму, четворицу синова Дејана, Зејнила, Данијела и Мишу и кћерку Александру. Са породицом је живио у Шапцу гдје је и сахрањен.

Пјевач Љуба Аличић утучен је од туге за рођеним братом кога данас оплакује много бројна родбина, пише Блиц.

