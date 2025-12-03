Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

03.12.2025
13:29
Коментари:0
Рођени брат пјевача Љубе Аличића преминуо је у 65 години, а сахрањен је на Муслиманском гробљу у Шапцу.
Осман Аличић преминуо је 27. новембра, а два дана касније испраћен је на вјечни починак. Сахрана је обављена у кругу породице и пријатеља.
Сцена
Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем
Осман је иза себе оставио супругу Селму, четворицу синова Дејана, Зејнила, Данијела и Мишу и кћерку Александру. Са породицом је живио у Шапцу гдје је и сахрањен.
Пјевач Љуба Аличић утучен је од туге за рођеним братом кога данас оплакује много бројна родбина, пише Блиц.
Сцена
1 мј0
Сцена
10 мј0
Сцена
1 год0
Сцена
1 год0
Сцена
7 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
19 ч4
Сцена
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму