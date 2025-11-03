Прекинута емисија због Љубе Аличића

Извор:
Пјевач Љуба Аличић је напунио 70. година, а у једном тренутку су га водитељи прекинули.
Љуба је гостовао у емисији "Премијера - викенд специјал". Водитељка је у једном моменту ушетала са тортом у рукама, што је дирнуло фолкера, који замало није заплакао од среће, па су накратко направили паузу.
У медијима се дуго писало о његовом пороку - коцки, а онда се пјевач огласио поводом истих тврдњи и демантовао их:
- Нисам коцкар уопште. Играо сам кладионицу, али не сматрам да је коцка. Више не играм, има двије године. Коцка је много з****ана игра. Од тога нема ништа, то је само једна велика зараза - јасан је био он.
Са супругом Жељаном је 43 година у браку, а како каже, њихова љубав и данас траје и веома су срећни.
- Ја се одлично слажем са својом супругом. Нормално, имали смо неких и проблема, али није ништа страшно. Одлично живимо, имамо нашу дјецу, нашу унучад. Срећан сам - причао је Љуба.
