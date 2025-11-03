Скандал тресе серију "Stranger Things": Млада глумица оптужила старијег колегу за злостављање

03.11.2025
Млада глумица Мили Боб Браун је наводно оптужила свог старијег колегу Дејвида Харбура за злостављање и узнемиравање на снимању њихове Нетфликс серије, "Stranger Things", према шокантном новом извјештају.
Млада глумица је поднијела дугу жалбу на Харбур-а прије него што је серија почела да снима своју пету и посљедњу сезону, извијестио је Дејли Мејл у недјељу.
Представници Браунове, Харбура и Нетфликс-а нису одмах одговорили на захтјев за коментар Page Six-a.
''Мили Боб Браун је поднијела пријаву за узнемиравање и злостављање прије него што су почели снимање посљедње сезоне“, рекао је извор за тај медиј. ''Било је страница и страница оптужби. Истрага је трајала мјесецима.“
Харбур (50) је наводно био суочен са интерном истрагом због тврдњи Браунове, иако је исход истраге непознат. Поред тога, Браун (21) је наводно снимала финале серије у пратњи личног представника на сету.
