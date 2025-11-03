Logo

Скандал тресе серију "Stranger Things": Млада глумица оптужила старијег колегу за злостављање

03.11.2025

08:28

Скандал тресе серију "Stranger Things": Млада глумица оптужила старијег колегу за злостављање
Фото: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Млада глумица Мили Боб Браун је наводно оптужила свог старијег колегу Дејвида Харбура за злостављање и узнемиравање на снимању њихове Нетфликс серије, "Stranger Things", према шокантном новом извјештају.

Млада глумица је поднијела дугу жалбу на Харбур-а прије него што је серија почела да снима своју пету и посљедњу сезону, извијестио је Дејли Мејл у недјељу.

Представници Браунове, Харбура и Нетфликс-а нису одмах одговорили на захтјев за коментар Page Six-a.

''Мили Боб Браун је поднијела пријаву за узнемиравање и злостављање прије него што су почели снимање посљедње сезоне“, рекао је извор за тај медиј. ''Било је страница и страница оптужби. Истрага је трајала мјесецима.“

илу-нетфликс-29082025

Занимљивости

Ово је најгледанији филм на Нетфликсу

Харбур (50) је наводно био суочен са интерном истрагом због тврдњи Браунове, иако је исход истраге непознат. Поред тога, Браун (21) је наводно снимала финале серије у пратњи личног представника на сету.

(news.com.au)

