Џенифер Анистон коначно потврђује да је у вези: „Срећан рођендан, љубави моја“

Извор:
Кликс
03.11.2025
07:35
Коментари:0
Америчка глумачка звијезда Јенифер Анистон је на друштвеним мрежама потврдила да је у љубавној вези с Јимом Куртисом те објавила прву заједничку фотографију.
У опису фотографије на којој га грли је написала: "Сретан рођендан, љубави моја, вољени".
Корисници Инстаграма су му у коментарима пожељели сретан рођендан те навели да су јако лијеп пар.
"Не могу бити сретнија због вас. Срце ће ми експлодирати", "Дивни сте заједно", "Не могу описати колико ми је драго што си сретна, Јен", неки су од њих.
Гласине о томе да су њих двоје у вези почеле су се шири у јулу ове године, када су фотографисани на Малорци. У аугусту су снимљени на вечер с Кортни Коx и њеним партнером Џонијем МекДаидом.
Џенифер Анистон је била два пута удата - за Бреда Пита и Џастина Теруа. Кертис има сина, Ејдана, из брака са Рејчел Наполитано.
