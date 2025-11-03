Logo

Џенифер Анистон коначно потврђује да је у вези: „Срећан рођендан, љубави моја“

Извор:

Кликс

03.11.2025

07:35

Коментари:

0
Џенифер Анистон коначно потврђује да је у вези: „Срећан рођендан, љубави моја“
Фото: Tanjug

Америчка глумачка звијезда Јенифер Анистон је на друштвеним мрежама потврдила да је у љубавној вези с Јимом Куртисом те објавила прву заједничку фотографију.

У опису фотографије на којој га грли је написала: "Сретан рођендан, љубави моја, вољени".

Корисници Инстаграма су му у коментарима пожељели сретан рођендан те навели да су јако лијеп пар.

"Не могу бити сретнија због вас. Срце ће ми експлодирати", "Дивни сте заједно", "Не могу описати колико ми је драго што си сретна, Јен", неки су од њих.

Гласине о томе да су њих двоје у вези почеле су се шири у јулу ове године, када су фотографисани на Малорци. У аугусту су снимљени на вечер с Кортни Коx и њеним партнером Џонијем МекДаидом.

Џенифер Анистон је била два пута удата - за Бреда Пита и Џастина Теруа. Кертис има сина, Ејдана, из брака са Рејчел Наполитано.

Подијели:

Тагови:

Dženifer Aniston

Љубав

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Разоран земљотрес: Најмање 20 мртвих, на стотине повријеђених, драматични снимци

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскоп за понедјељак: Ови знакови коначно преузимају контролу

1 ч

0
Дом за дјецу Тузла

Хроника

Језиви искази: Инспектор малољетницама давао дрогу, полицајци уговарали муштерије

2 ч

0
Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

Друштво

Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

2 ч

0

Више из рубрике

Цеца се огласила након непријатности у Сјеверној Македонији

Сцена

Цеца се огласила након непријатности у Сјеверној Македонији

12 ч

0
Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

Сцена

Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

13 ч

0
Водитељка Пинка данас се није појавила у емисији: Откривено шта се десило!

Сцена

Водитељка Пинка данас се није појавила у емисији: Откривено шта се десило!

14 ч

0
Миломир Марић послије отказа основао фирму, враћа се Ћирилица?

Сцена

Миломир Марић послије отказа основао фирму, враћа се Ћирилица?

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

ЕРС: Позив за откуп електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије

08

59

Ковачевић: Изетбеговић тражи одлазак Додика зато што је зауставио његову стратегију централизације БиХ и нестанка Српске

08

54

Ђокић: "ГАС-РЕС" ускоро преузима концесију од Комсара

08

51

Коначни крај Твитера

08

49

Медицинска сестра објаснила шта се дешава с тијелом када пацијент умире

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner