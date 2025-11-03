Logo

Разоран земљотрес: Најмање 20 мртвих, на стотине повријеђених, драматични снимци

Извор:

Агенције

03.11.2025

07:28

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Најмање 20 људи погинуло је, а више од 320 је повријеђено у земљотресу јачине 6,3 степени Рихтерове скале који је погодио сјевер Авганистана.

До земљотреса је дошло око један час послије поноћи, а епицентар потреса био је на око 28 километара дубине, јавља Хиндустан тајмс.

У земљотресу је оштећена чувена Плава Џамија у граду Мазари Шарифу која датира из 15. вијека.

Раније ове године у земљотресу јачине шест степени Рихтерове скале који је погодио Авганистан погинуло је најмање 2.200 људи.

