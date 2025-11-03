Разоран земљотрес: Најмање 20 мртвих, на стотине повријеђених, драматични снимци

Извор:
Најмање 20 људи погинуло је, а више од 320 је повријеђено у земљотресу јачине 6,3 степени Рихтерове скале који је погодио сјевер Авганистана.
До земљотреса је дошло око један час послије поноћи, а епицентар потреса био је на око 28 километара дубине, јавља Хиндустан тајмс.
At least 20 people were killed and more than 300 others injured in a late-night earthquake that struck northern Afghanistan on Monday, according to Taliban officials. Most of the damage has been inflicted to the northern province of Samangan.https://t.co/7sg6lC7S9b pic.twitter.com/QSau7uq5s0— Amu TV English (@AmuTVEnglish) November 3, 2025
У земљотресу је оштећена чувена Плава Џамија у граду Мазари Шарифу која датира из 15. вијека.
BREAKING: — Intel Net (@IntelNet0) November 3, 2025
A 6.3 magnitude earthquake has struck northern Afghanistan, killing at least 20 people and injuring hundreds. Authorities warn the death toll could rise as rescue efforts continue in Balkh and Samangan provinces. pic.twitter.com/OYEMyZdCZZ
Раније ове године у земљотресу јачине шест степени Рихтерове скале који је погодио Авганистан погинуло је најмање 2.200 људи.
Twenty people were killed and 320 injured in a 6.3 magnitude earthquake in Afghanistan. pic.twitter.com/FVrVpht2vW— Valdis (@valdisjansonsn) November 3, 2025
