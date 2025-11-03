Logo

Огласио се Трамп: Да ли САД шаље "томахавк" Украјини?

Извор:

Агенције

03.11.2025

07:03

Коментари:

0
Огласио се Трамп: Да ли САД шаље "томахавк" Украјини?
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да за сада не разматра никакав споразум који укључује испоруку ракета дугог домета "томахавк" Украјини и дозволу да их та земља употреби за нападе на руску територију.

На питање новинара у авиону Ер Форс 1 о томе да ли разматра споразум о "томахавку", он је рекао: "Не, не баш" и додао да ''можда промјени мишљење", преноси Ројтерс.

Си-Ен-Ен је претходно пренио да је Пентагон Бијелој кући дао зелено свијетло да се Украјини испоруче ракете "томахавк", али да је коначна одлука о томе на Трампу.

Амерички предсједник је у октобру током радног ручка са украјинским предсједником Володимиром Зеленским у Бијелој кући, рекао да радије не би испоручио ракете Украјини јер "не желимо да поклањамо ствари које су нам потребне да заштитимо нашу земљу".

Трамп је о испоруци ракета дугог домета разговарао и са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом.

Ракете "томахавк" имају домет од око 2.500 километара, што значи да, ако се испале из Украјине могу да стигну до Москве.

Подијели:

Тагови:

томахавк

Украјина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Један од осумњичених за напад у возу пуштен на слободу

Свијет

Један од осумњичених за напад у возу пуштен на слободу

12 ч

0
Таблете лијекови

Свијет

Руски Тикток пун таблета за мршављење, али по коју цијену? Тинејџери завршавају у болницама!

12 ч

0
Криза на тржишту љешњака, испашта Нутела

Свијет

Криза на тржишту љешњака, испашта Нутела

13 ч

0
Градоначелник изрешетан пред људима у центру града

Свијет

Градоначелник изрешетан пред људима у центру града

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

ЕРС: Позив за откуп електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије

08

59

Ковачевић: Изетбеговић тражи одлазак Додика зато што је зауставио његову стратегију централизације БиХ и нестанка Српске

08

54

Ђокић: "ГАС-РЕС" ускоро преузима концесију од Комсара

08

51

Коначни крај Твитера

08

49

Медицинска сестра објаснила шта се дешава с тијелом када пацијент умире

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner