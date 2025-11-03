Огласио се Трамп: Да ли САД шаље "томахавк" Украјини?

Извор:
Агенције
03.11.2025
07:03
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да за сада не разматра никакав споразум који укључује испоруку ракета дугог домета "томахавк" Украјини и дозволу да их та земља употреби за нападе на руску територију.
На питање новинара у авиону Ер Форс 1 о томе да ли разматра споразум о "томахавку", он је рекао: "Не, не баш" и додао да ''можда промјени мишљење", преноси Ројтерс.
Си-Ен-Ен је претходно пренио да је Пентагон Бијелој кући дао зелено свијетло да се Украјини испоруче ракете "томахавк", али да је коначна одлука о томе на Трампу.
Амерички предсједник је у октобру током радног ручка са украјинским предсједником Володимиром Зеленским у Бијелој кући, рекао да радије не би испоручио ракете Украјини јер "не желимо да поклањамо ствари које су нам потребне да заштитимо нашу земљу".
Трамп је о испоруци ракета дугог домета разговарао и са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом.
Ракете "томахавк" имају домет од око 2.500 километара, што значи да, ако се испале из Украјине могу да стигну до Москве.
